Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.968,55
ALTIN
1.055,63
DOLAR
18,64
STERLİN
22,38
EURO
19,34
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
Kütahya Belediye Başkanlığı 8...
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muğla'nın su altı kültür mirası ortaya çıkıyor

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:28
Muğla'nın su altı kültür mirası ortaya çıkıyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te, Osmanlı dönemi ile Arkaik döneme ait 2 ayrı batıkta yapılan kazılarda önemli buluntulara ulaşıldı. Su altı kazılarının yapıldığı bölgeyi ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu yıl Bodrum ile Marmaris'te başlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yapılan su altı kazı alanlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca desteklenen 'Mavi Miras' projesi kapsamında keşfedilen ve bölge tarihine önemli veriler sunacak olan su altı kazılarının 3 farklı batık üzerinde yürütüldüğünü belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, Su Altı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş, çalışmalar hakkında Vali Tavlı ile beraberindeki heyete bilgi verdi.



KAZILAR EGE TARİHİNE ÖNEMLİ VERİLER SUNACAK

Vali Tavlı, ilk olarak en büyük Tunç Çağı seramik eser topluluğunun çıkarıldığı kazı alanını ziyaret etti. Bugüne kadar Anadolu'da bulunan en eski liman kalıntısı olduğu tespit edilen ve M.Ö. 2 binin ilk yarısına tarihlendirilen buluntular arasında ilk defa Linear-A yazısına ait buluntu olduğu da belirtildi. Buradaki kazı çalışmalarının Ege tarihine önemli veriler sunacağı vurgulandı. Vali Tavlı, daha sonra M.Ö. 7’nci yüzyıl sonu Arkaik döneme ait olan ve Akdeniz'de heykel ve mortarium taşıyan ilk ve tek batığın, su altı kazı alanına geçti. Batık alanında değişik formlarda seramik kap ve testilerin, balık ağı ağırlıklarıyla, Kıbrıs, Korinth, Samos, Sakız ve Fenike amforalarının bulunduğu, geminin güneybatı Ege kıyılarındaki önemli merkezlere sunu malzemesi taşıdığının düşünüldüğü aktarıldı.

18'İNCİ YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ SAVAŞ GEMİSİ

Osmanlı dönemi batığı hakkında da bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Özdaş, henüz kimliği tespit edilemeyen batığın, 18'inci yüzyıl Osmanlı dönemi savaş gemisine ait olduğunun düşünüldüğünü, buluntular arasında çok sayıda askeri mühimmat ile personelin kullandığı pipolar ile geminin mutfağına ait kapların çıkarıldığını söyledi. Doç. Dr. Özdaş, teknik inceleme ile geminin bir mücadele sonrasında kıyıya sürüklenerek, karaya oturduğu ve battığının anlaşıldığını kaydetti. İncelemelerin ardından konuşan Vali Tavlı, yapılan su altı kazıları ve yeni keşiflerle Muğla'nın su altı arkeolojisinin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su Altı Kültür MirasıMuğla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ - 2023
ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ - 2023
Duygu yüklü bir müzik yolculuğu   
Duygu yüklü bir müzik yolculuğu   
“TASARIMDA RENGİN İŞLEVİ” RAFLARDA YERİNİ ALDI
“TASARIMDA RENGİN İŞLEVİ” RAFLARDA YERİNİ ALDI
FIRAT PAŞA'dan muhteşem kurgu: CARPE PORTEM
FIRAT PAŞA'dan muhteşem kurgu: CARPE PORTEM
Emekli Yarbay Şefik Ünal’dan tanıklık kitabı: İki Mermi Bir Hayat
Emekli Yarbay Şefik Ünal’dan tanıklık kitabı: İki Mermi Bir Hayat
ÜNLÜ YAZAR VE İŞ İNSANI MUHAMMED GÖMÜK İMZA GÜNÜNÜ BEKLİYOR
ÜNLÜ YAZAR VE İŞ İNSANI MUHAMMED GÖMÜK İMZA GÜNÜNÜ BEKLİYOR
LALE MÜZESİ AÇILDI
LALE MÜZESİ AÇILDI
KİTAP-YAZAR-ÖĞRENCİ BULUŞMASI
KİTAP-YAZAR-ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Duygu yüklü bir müzik yolculuğu  
Duygu yüklü bir müzik yolculuğu  

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول