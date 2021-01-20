MUAMMER SUN HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

1932 yılında doğan Muammer Sun müziğe ilgisini keşfetti ve Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Çok sesli Türk müziğinin ilerlemesi için elinden geleni yaptı. Öğrenciler yetiştirdi. Yetiştirdiği o öğrenciler korolar kurdu. Yurdun dört bir yanında konserler verdi. Kulağımızın sesini notalarla silen ustaların ustası çocuklar için besteler yaptı. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosunu ve TRT Müzik Dairesini kurdu. Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin müziklerini üretti. Besteleri gözleri doldurttu, yüreklere iz bıraktı. Eğitimci, besteci, orkestra şefi, kısacası Türk müzik tarihinin en önemli isimlerinden biriydi.