Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
809.69
DOLAR
13.63
STERLİN
18.46
EURO
15.50
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
İLKSAN Bilişim Personeli Alacak
İLKSAN Bilişim Personeli Alacak
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mollaosmanoğlu’nun yeni romanı Şili’de Alaturka

Tarih ve felsefe soslu gerilim romanlarıyla tanıdığımız Mehmet Mollaosmanoğlu, yeni romanı Şili’de Alaturka ile okurlarının karşısında.

15 Şubat 2022 Salı 18:07
Mollaosmanoğlu’nun yeni romanı Şili’de Alaturka

HABER MERKEZİ

The Roman Yayınları’ndan çıkan kitap tutkulu bir aşkın da hikayesi aynı zamanda.

Konusu kısaca şöyle: Kahramanımız, geleneksel yapıdaki varlıklı bir ailenin oğludur. Günün birinde yolu, Şili’nin başkenti Santiago’ya düşer ve orada hayatının aşkına rastlar. Güzel, akıllı ve kesinlikle tekinsiz eskort kız Melina o güne dek rastladığı hiçbir kadına benzememektedir. Aslında Melina, o güne dek tanıdığı eskort kızlara da benzememektedir. Biraz bu yüzden, biraz da rastlantı sonucu kadının gerçekte Türk olduğunu öğrendiği için kahramanımız büyük bir hata yapar ve hem sevgili Melina’sını hem de Santiago’yu insafsızca terk ederek vatanına döner. Oysa insanın ait olduğu yer kalbinin attığı yer değil midir? Âşık olduğu kişi çok uzaklardaysa, özlem dayanılmaz hale gelmişse, üstelik kafasını cevapsız sorular işgal ediyorsa, kim huzur bulabilir ki şu hayatta? Mehmet Mollaosmanoğlu macera tutkunu okurları bu keşif sürecinde kahramanına eşlik etmeye davet ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ŞiliAlaturkaŞilide AlaturkaMollaosmanoğluönce VatanTarihFELSEFE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Amore” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“Amore” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
ŞARKILARINI HEM SEVGİLİSİ OLANLAR HEM DE KIRIK KALPLER İÇİN SESLENDİRDİ! 
ŞARKILARINI HEM SEVGİLİSİ OLANLAR HEM DE KIRIK KALPLER İÇİN SESLENDİRDİ! 
Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (SE-SAM) sular durulmuyor
Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (SE-SAM) sular durulmuyor
“İKİNCİ YARADILIŞ’’ Solo Sergisi
“İKİNCİ YARADILIŞ’’ Solo Sergisi
Kadıköy Sanatçılar Derneği Resim Sergisi
Kadıköy Sanatçılar Derneği Resim Sergisi
Oyuncu Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı
Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da ‘Ustalara Saygı Konseri’ ile anıldı
Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da ‘Ustalara Saygı Konseri’ ile anıldı
Yatak Odası Komedisi
Yatak Odası Komedisi
Madam Giyotin
Madam Giyotin

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma