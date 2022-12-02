Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,62
ALTIN
1.077,86
DOLAR
18,64
STERLİN
22,89
EURO
19,65
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Modacı - Sanatçı Selçuk Sezer'in "Boynuğmdaki Anahtar" kitabı çıktı

Türk Sinemasının Sezer Sezin’e Teşekkür Borcu Var

02 Aralık 2022 Cuma 15:18
Modacı - Sanatçı Selçuk Sezer'in "Boynuğmdaki Anahtar" kitabı çıktı

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Modacı Sanatçı Selçuk Sezer Boynumdaki Anahtar İsimli Bir Kitabı Piyasaya çıkardı. Pek çok filme kostüm hazırlayan ve Türk sanat müziği albümleri bulunan Selçuk Sezer hayat hikayesini kaleme aldığı kitabında Türk sinemasının ilk kadın starı Sezer Sezin ile olan dostluğunu ve Sezer Sezinin ona anlattığı sinema ile ilgili anılarına da yer verdi. 1940’lı yılların sonlarına doğru Arap ve Amerikan filmlerini izleyen Türk seyircisini sadece çektiği ilk iki filmle bile Türk filmlerine çekmeyi başaran ve 1949 yapımı Vurun Kahpeye filmiyle Türk sinemasında çığır açan Sezer Sezin’i bugünkü genç nesle ve sinemacılara tanıtmayı arzu ettiğini belirten Selçuk Sezer ”Türk sinemasından ekmek yiyen herkesin Sezer Sezin’e bir teşekkür borcu vardır” dedi.  

Sezer Sezin,1960’lı yıllarda Şoför Nebahat, Şoför Nebahat’in kızı ve Şoför Nebahat Bizde Kabahat filmleri serisinde canlandırdığı karakter ile çok büyük sükse yapmış ve Türk sinemasının şoför Nebahat ablası olarak hafızalarda yer etmiştir.

  

Selçuk Sezer, şoför Nebahat abla şarkısını okuyarak filmin orijinal görüntülerinden bir de klip çekerek filmi tekrar gündeme getirmiştir        

  

Bugün hala Beşiktaş’ta ki atölyesinde pek çok sinema filmine ve sahnelere kostüm hazırlayan Selçuk Sezer son dönemlerde çok keyifle izlenen pek çok sinema filmine ve tiyatrolara kostümler hazırlamıştır.

 Zorlu bir çocukluk hayatı geçirdiğini ve 17 yaşındayken bir filmini izlediği Sezer Sezin’e büyük hayranlık duyduğunu ve imzalı resim istemek için kendisini aradığını ve bu telefon görüşmesinden sonra hayatının çok değiştiğini ve Sezer Sezin’e çok şey borçlu olduğunu ve bu kitabın aslında bir vefa borcu olduğunu belirtti.

 Kitabı ilk olarak Yeşilçam’ın emektarlarına okuttuğunu hatta ilk okuyanlardan başta usta oyuncu Kadir İnanır olmak üzere pek çok sanatçıdan övgü dolu olumlu sözlerin kendisini çok mutlu ettiğini ve kitabını özellikle gençlerin ve genç sinemacılarının okumasını çok arzu ettiğini söyleyen Selçuk Sezer gençler bu kitapta şahane ve çok özel bir dostluk bulacaktır dedi. 


Anahtar Kelimeler:
Modacı Sanatçı Selçuk Sezerin Boynuğmdaki Anahtar Kitabı çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
SHADOW, La Visione Art Gallery’de kapılarını araladı
SHADOW, La Visione Art Gallery’de kapılarını araladı
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
RUHUN LEKESİ
RUHUN LEKESİ
‘’BUĞDAY TANESİ’’ FİLMİ, GERÇEK BİR MÜCADELE ÖYKÜSÜNÜ BEYAZPERDEYE TAŞIYOR
‘’BUĞDAY TANESİ’’ FİLMİ, GERÇEK BİR MÜCADELE ÖYKÜSÜNÜ BEYAZPERDEYE TAŞIYOR
Muğla'nın su altı kültür mirası ortaya çıkıyor
Muğla'nın su altı kültür mirası ortaya çıkıyor
Duygu yüklü bir müzik yolculuğu   
Duygu yüklü bir müzik yolculuğu   
“TASARIMDA RENGİN İŞLEVİ” RAFLARDA YERİNİ ALDI
“TASARIMDA RENGİN İŞLEVİ” RAFLARDA YERİNİ ALDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول