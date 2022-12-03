MODACI SANATÇI SELÇUK SEZER ''BOYNUMDAKİ ANAHTAR'' KİTABI ÇIKTI

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Modacı Sanatçı Selçuk Sezer Boynumdaki Anahtar İsimli Bir Kitabı Piyasaya çıkardı. Pek çok filme kostüm hazırlayan ve Türk sanat müziği albümleri bulunan Selçuk Sezer hayat hikayesini kaleme aldığı kitabında Türk sinemasının ilk kadın starı Sezer Sezin ile olan dostluğunu ve Sezer Sezinin ona anlattığı sinema ile ilgili anılarına da yer verdi. 1940’lı yılların sonlarına doğru Arap ve Amerikan filmlerini izleyen Türk seyircisini sadece çektiği ilk iki filmle bile Türk filmlerine çekmeyi başaran ve 1949 yapımı Vurun Kahpeye filmiyle Türk sinemasında çığır açan Sezer Sezin’i bugünkü genç nesle ve sinemacılara tanıtmayı arzu ettiğini belirten Selçuk Sezer ”Türk sinemasından ekmek yiyen herkesin Sezer Sezin’e bir teşekkür borcu vardır” dedi.

Sezer Sezin,1960’lı yıllarda Şoför Nebahat, Şoför Nebahat’in kızı ve Şoför Nebahat Bizde Kabahat filmleri serisinde canlandırdığı karakter ile çok büyük sükse yapmış ve Türk sinemasının şoför Nebahat ablası olarak hafızalarda yer etmiştir.

Selçuk Sezer, şoför Nebahat abla şarkısını okuyarak filmin orijinal görüntülerinden bir de klip çekerek filmi tekrar gündeme getirmiştir

Bugün hala Beşiktaş’ta ki atölyesinde pek çok sinema filmine ve sahnelere kostüm hazırlayan Selçuk Sezer son dönemlerde çok keyifle izlenen pek çok sinema filmine ve tiyatrolara kostümler hazırlamıştır.

Zorlu bir çocukluk hayatı geçirdiğini ve 17 yaşındayken bir filmini izlediği Sezer Sezin’e büyük hayranlık duyduğunu ve imzalı resim istemek için kendisini aradığını ve bu telefon görüşmesinden sonra hayatının çok değiştiğini ve Sezer Sezin’e çok şey borçlu olduğunu ve bu kitabın aslında bir vefa borcu olduğunu belirtti.

Kitabı ilk olarak Yeşilçam’ın emektarlarına okuttuğunu hatta ilk okuyanlardan başta usta oyuncu Kadir İnanır olmak üzere pek çok sanatçıdan övgü dolu olumlu sözlerin kendisini çok mutlu ettiğini ve kitabını özellikle gençlerin ve genç sinemacılarının okumasını çok arzu ettiğini söyleyen Selçuk Sezer gençler bu kitapta şahane ve çok özel bir dostluk bulacaktır dedi.