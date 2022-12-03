Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65
BDDK 165 meslek personeli alacak
BDDK 165 meslek personeli...
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar hakkında duyuru
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar...
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MODACI SANATÇI SELÇUK SEZER ''BOYNUMDAKİ ANAHTAR'' KİTABI ÇIKTI

"Türk Sinemasının Sezer Sezin’e Teşekkür Borcu Var"

03 Aralık 2022 Cumartesi 13:43
MODACI SANATÇI SELÇUK SEZER ''BOYNUMDAKİ ANAHTAR'' KİTABI ÇIKTI

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Modacı Sanatçı Selçuk Sezer Boynumdaki Anahtar İsimli Bir Kitabı Piyasaya çıkardı. Pek çok filme kostüm hazırlayan ve Türk sanat müziği albümleri bulunan Selçuk Sezer hayat hikayesini kaleme aldığı kitabında Türk sinemasının ilk kadın starı Sezer Sezin ile olan dostluğunu ve Sezer Sezinin ona anlattığı sinema ile ilgili anılarına da yer verdi. 1940’lı yılların sonlarına doğru Arap ve Amerikan filmlerini izleyen Türk seyircisini sadece çektiği ilk iki filmle bile Türk filmlerine çekmeyi başaran ve 1949 yapımı Vurun Kahpeye filmiyle Türk sinemasında çığır açan Sezer Sezin’i bugünkü genç nesle ve sinemacılara tanıtmayı arzu ettiğini belirten Selçuk Sezer ”Türk sinemasından ekmek yiyen herkesin Sezer Sezin’e bir teşekkür borcu vardır” dedi. 

Sezer Sezin,1960’lı yıllarda Şoför Nebahat, Şoför Nebahat’in kızı ve Şoför Nebahat Bizde Kabahat filmleri serisinde canlandırdığı karakter ile çok büyük sükse yapmış ve Türk sinemasının şoför Nebahat ablası olarak hafızalarda yer etmiştir.

Selçuk Sezer, şoför Nebahat abla şarkısını okuyarak filmin orijinal görüntülerinden bir de klip çekerek filmi tekrar gündeme getirmiştir       

Bugün hala Beşiktaş’ta ki atölyesinde pek çok sinema filmine ve sahnelere kostüm hazırlayan Selçuk Sezer son dönemlerde çok keyifle izlenen pek çok sinema filmine ve tiyatrolara kostümler hazırlamıştır.

 Zorlu bir çocukluk hayatı geçirdiğini ve 17 yaşındayken bir filmini izlediği Sezer Sezin’e büyük hayranlık duyduğunu ve imzalı resim istemek için kendisini aradığını ve bu telefon görüşmesinden sonra hayatının çok değiştiğini ve Sezer Sezin’e çok şey borçlu olduğunu ve bu kitabın aslında bir vefa borcu olduğunu belirtti.

 Kitabı ilk olarak Yeşilçam’ın emektarlarına okuttuğunu hatta ilk okuyanlardan başta usta oyuncu Kadir İnanır olmak üzere pek çok sanatçıdan övgü dolu olumlu sözlerin kendisini çok mutlu ettiğini ve kitabını özellikle gençlerin ve genç sinemacılarının okumasını çok arzu ettiğini söyleyen Selçuk Sezer gençler bu kitapta şahane ve çok özel bir dostluk bulacaktır dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Selçuk Sezer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Murat Akdağ Komiser serisiyle TÜYAP’ta okuyucusuyla buluşacak... 
Arda Murat Akdağ Komiser serisiyle TÜYAP’ta okuyucusuyla buluşacak... 
'Türk çay kültürü', UNESCO listesinde
'Türk çay kültürü', UNESCO listesinde
Modacı - Sanatçı Selçuk Sezer'in "Boynuğmdaki Anahtar" kitabı çıktı
Modacı - Sanatçı Selçuk Sezer'in "Boynuğmdaki Anahtar" kitabı çıktı
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
SHADOW, La Visione Art Gallery’de kapılarını araladı
SHADOW, La Visione Art Gallery’de kapılarını araladı
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
"Kadir Kesretten Çıkış" okuyucusuyla buluşuyor
RUHUN LEKESİ
RUHUN LEKESİ
‘’BUĞDAY TANESİ’’ FİLMİ, GERÇEK BİR MÜCADELE ÖYKÜSÜNÜ BEYAZPERDEYE TAŞIYOR
‘’BUĞDAY TANESİ’’ FİLMİ, GERÇEK BİR MÜCADELE ÖYKÜSÜNÜ BEYAZPERDEYE TAŞIYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول