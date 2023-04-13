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"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu

Sanatçı Murat Germen, küratörlüğünü Billur Tansel'in yaptığı "Elgiz Koleksiyonu'nda Mitler ve Hayaller" sergisi kapsamında seminer verdi.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:17
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"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu

İSTANBUL AA- Elgiz Koleksiyonu'ndan yapılan özel bir seçki ile hazırlanan sergide 3 eseriyle yer alan sanatçı, "Mitler ve Hayallerin Zorunlu Dönüşümü" başlıklı konuşma yaptı.

Seminer öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, dünyaca ünlü sanatçıların yer aldığı bir sergide bulunmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Germen, "Mitler ve Hayaller" temasının aşırı kentleşmeye dikkati çeken bir başlık olduğunu belirterek "Küresel ısınma, iklim değişikliği ve insanın doğada yarattığı konulara odaklanarak nasıl frene basmamız gerekiyor biraz bunları irdeliyoruz. Son zamanlarda belgesel işlere ağırlık vermeye başladım. Olan bitenler zaten kendi başına büyük bir kurgu benim pek bir şey yapmadan onları belgelemek bile bir kurgu yaratmak gibi oluyor o yüzden belgesele ağırlık verdim." dedi.

Küratör Billur Tansel ise serginin ortaya çıkış nedeninin ekolojik kaygılara yönelik neler yapılabilir sorusu olduğunu ifade ederek "Kavramsal çerçevesini ise Felix Guattari'nin 'ekozofi' ve 'autopoiese' kavramları şekillendiriyor. Ekolojinin tek bir katmandan oluşmadığını insan ve doğanın iki yönlü ilişkisi olduğunu savunuyor." diye konuştu.

Ağırlıklı olarak Elgiz Koleksiyonu'ndan yapılan seçkide 53 eserin yer aldığını aktaran Tansel, "Koleksiyonda yer alan sanatçıları daha güncel eserleriyle ve genç sanatçıları yeni söylemleriyle sergiye davet ettik. Sergi daha iyi bir dünya yaratabilmenin ve gelecek kuşaklara bırakabilmenin yolları üzerine düşündürüyor ve önemli bir öneri sunuyor." ifadelerini kullandı.

AA

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