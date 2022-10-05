MİSİ’DEN GÜMÜŞTEPE’YE SERGİSİ

NEDRET HOTUN

2017 yılında açılışından bu yana fotoğrafın yetkin isimlerini Bursalı izleyicilerle buluşturan Fotoğraf Müzesi, fotoğrafın dünü ve bugününe dair koleksiyon sergisinin yanı sıra yıl boyunca değişen tema sergiler ile Bursa’da bir fotoğraf gündemi yaratmayı başardı. Karanlık oda gibi çeşitli fotoğraf atölyeleri, alana özgü kitaplığı ve görsel arşiviyle de fotoğraf müzeciliğine dinamik bir anlayış kazandırdı.

"Misi'den Gümüştepe'ye" sergisi, Engin Özendes’in küratörlüğünde Murat Germen, Sıtkı Kösemen ve Timurtaş Onan’ın özgün karelerini bir arada sunuyor. Sergi aynı zamanda Fotoğraf Müzesi ‘nin aurasıyla bütünleşen tarihi Misi Köyü’ne yeni bir görsel bellek biçimi kazandırma denemesi. Sıtkı Kösemen’in köy halkının hikâyesine odaklanan tipolojik görsel ifadeleri, Timurtaş Onan’ın sosyal yaşamdan siyah beyaz kareleri ve Murat Germen’in Misi Köyü’nün yaşam kaynağı olan Nilüfer Çayı’nı başlangıç noktasından kente ulaştığı yere kadar görselleştiren fotoğrafları ile “Misi’den Gümüştepe’ye” kentin bilinen öyküsüne farklı bir bakış öneriyor.

Sergiye paralel hazırlanan kitap ise Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Mustafa Şahin’in Misi ve çevresinin arkeolojik /tarihi anlatımları ve sözlü tarihin izini süren İzzettin Gümüş koleksiyonundan fotoğraflarla önemli bir katkı sağlıyor.

(Özel Haber)