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“Mıracle” Sergisi – Galerıe D’Art La Vısıone

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

17 Aralık 2021 Cuma 17:37
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“Mıracle” Sergisi – Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Gallery, 12 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Mıracle” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.


Pandemi dönemi sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.


Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.


Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayşe Betil, Başak Ertekin, Beyza Gündoğdu, Birsen Özdeş, Burcu Yağcı Çizioğlu, Dilara Nur Demirkıran, Ebru Clegg, Ece Özdikici, Eser Başaran, Evren Tepe, Evgenııa Dunaeva, Ezel Merve Kuşkay, Furkan Tan, Gözde İzgi Kaya, Halil Ufuk Gençay, Halime Özsoy, Hande Yavuz, Hatice Tanış, Hayrunnisa Özdemir Çokkaş, Hümeyra Topçu, Irına Lunkova, M. Meriç Göktürk, Mehrnaz, Nata Drago, Nezaket Cesur Kırşan, Nihal Gül Çağlar, Rahime Bilgin, Sabina Alçe, Şaduman Nur Koç, Şule Apa, Tuba Şimşirgil, Türkan Ayhan, Zübeyde Zabun, Zülfüye Karaboğa


“Mıracle” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 21 Aralık 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mıracle SergisiGalerıe DArt La VisioneKarma Resim SergisiZambak Karabayönce Vatan
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