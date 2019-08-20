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Minik yıldızın büyük başarısı

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Minik yıldızın büyük başarısı

Erman Giydiren’in haberi için tıklayınız...

20 Ağustos 2019 Salı 18:27
4 Okunma
Minik yıldızın büyük başarısı

ERMAN GİYDİREN / İSTANBUL

Annesinin yıllar önce yazmış olduğu ve geçtiğimiz yıllarda gazetemizin sevilen şiir dizeleri arasında yer alan ‘Size Sesleniyorum’ şiiri Asil Yıldız ile büyük beğeni topladı.

Okullarının kültür etkinliğinde henüz 4,5 yaşında olan Asil Yıldız, ezberlemiş olduğu “Size Sesleniyorum” adlı şiirini okuyunca defalarca kez coşkuyla alkışlandı.

Çocuk yüreği ve özgüvenli bir şekilde okumuş oldu şiiri ' Size Sesleniyorum ' tüm kalplerde heyecan umut  ve sevgi hissettiren bir duygu bırakırken, dinleyenleri mest etti.  

Başarılı bir şekilde okumuş olduğu şiirini yıllar önce annesinin yazmış olduğunu dile getirip hem annesini onure etmiş hem de dinleyenleri mest etmiştir. Küçük yaşta olmasına rağmen şiirini ezberleyip öz güveni ile kalabalık izleyici karşısında dikkatini kendi üzerine çeken minik Asil, okuduğu şiiriyle büyük ilgi kazandı, sahneden defalarca kez alkışlanarak uğurlandı.

SİZE SESLENİYORUM

Bir mutluluk gösterin bana 

Sevgi dolu olsun.

Bir SEVGİ gösterin 

Kalplere dolsun

Bir KALP gösterin bana

içinde masum bakışlar olsun.

Bir BAKIŞ gösterin

Bakan Kişi insan olsun.

Bir İNSAN gösterin bana

Çaresi bulunsun

Bir ÇARE gösterin

Umudum olsun

Bir UMUT gösterin 

Herkesi mutlu son bulsun

FİLİZ YILDIZ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Size SesleniyorumAsil Yıldızşiir
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