Minik yıldızın büyük başarısı

ERMAN GİYDİREN / İSTANBUL
Annesinin yıllar önce yazmış olduğu ve geçtiğimiz yıllarda gazetemizin sevilen şiir dizeleri arasında yer alan ‘Size Sesleniyorum’ şiiri Asil Yıldız ile büyük beğeni topladı.
Okullarının kültür etkinliğinde henüz 4,5 yaşında olan Asil Yıldız, ezberlemiş olduğu “Size Sesleniyorum” adlı şiirini okuyunca defalarca kez coşkuyla alkışlandı.
Çocuk yüreği ve özgüvenli bir şekilde okumuş oldu şiiri ' Size Sesleniyorum ' tüm kalplerde heyecan umut ve sevgi hissettiren bir duygu bırakırken, dinleyenleri mest etti.
Başarılı bir şekilde okumuş olduğu şiirini yıllar önce annesinin yazmış olduğunu dile getirip hem annesini onure etmiş hem de dinleyenleri mest etmiştir. Küçük yaşta olmasına rağmen şiirini ezberleyip öz güveni ile kalabalık izleyici karşısında dikkatini kendi üzerine çeken minik Asil, okuduğu şiiriyle büyük ilgi kazandı, sahneden defalarca kez alkışlanarak uğurlandı.
SİZE SESLENİYORUM
Bir mutluluk gösterin bana
Sevgi dolu olsun.
Bir SEVGİ gösterin
Kalplere dolsun
Bir KALP gösterin bana
içinde masum bakışlar olsun.
Bir BAKIŞ gösterin
Bakan Kişi insan olsun.
Bir İNSAN gösterin bana
Çaresi bulunsun
Bir ÇARE gösterin
Umudum olsun
Bir UMUT gösterin
Herkesi mutlu son bulsun
FİLİZ YILDIZ
Önce Vatan Gazetesi