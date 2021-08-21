Mina'nın Çocukları Projesi, Kolektif “Hafıza” Sergisi ile Herkesi Sevginin Gücüyle Ortak Bir Hafızada Buluşmaya Çağırıyor!

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde ortak hafıza ile pozitif bir toplum tasarımı oluşturma fikriyle yola çıkan Kolektif “Hafıza” sergisi, Mina Başaran ve arkadaşlarının anısını yaşatmak amacıyla, Türkiye'nin dört bir yanından dezavantajlı kız çocuklarının maddi ve manevi gelişimlerine destek olmak, kendilerine güven duymalarını, bedenlerini ve kimliklerini sevmelerini ve her türlü ayrımcılığa karşı durabilmelerini amaçlayan TÜKD İstanbul Şubesi Mina’nın Çocukları Projesi kapsamında gerçekleşiyor.

Kolektif hafızamızı olumlu düşünceler ve geleneklerle temellendirerek, hümanist ve sevgi dolu bir yaşam alanı yaratmanın önemine dikkat çeken karma serginin küratörlüğünü Ayça Okay üstleniyor. Mina Başaran ve arkadaşlarının anısını yaşatan sergide resim, heykel, video ve enstalasyon dahil olmak üzere farklı medyumlarda üretim yapan 11 sanatçı Pınar Akkurt, Ramazan Can, Fırat Engin, Leyla Emadi, Didem Erk, Mert Ege Köse, Ouchhh, Erdil Yaşaroğlu, Yiğit Yazıcı, Uğur Ayık Koleksiyonu'ndan Ardan Özmenoğlu ve Feride İkiz Koleksiyonu’ndan Mario Klingemann’nın eserleri yer alıyor.