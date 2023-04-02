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Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesinde Sona Doğru

Mimar Sinan Çocuk Kütüphane’sinde, çocuklar kitap okuyabilecek, zekâ oyunları ve uygulamalı aktivitelerle eğlenceli vakit geçirebilecek.

02 Nisan 2023 Pazar 14:12
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Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesinde Sona Doğru

BURSA- Yıldırım Belediyesi’nin, ilçeye kazandıracağı ilk çocuk kütüphanesi Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’nde çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi, konsept kütüphanelerine bir yenisini ekleyerek ilçenin ilk çocuk kütüphanesini Yıldırım’a kazandırmaya hazırlanıyor. Çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığı Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi kısa süre içerisinde tamamlanıp minik kitap kurtlarının hizmetine açılacak. 6-13 yaş grubuna hitap edecek kütüphanenin bünyesinde; 5 bin kitap bulunuyor.

Bireylerin erken yaşta kitapla ve kütüphaneyle tanıştırılmasının önemli olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Küçük okurlarımıza özgün, bağımsız alanda modern ve konforlu dizaynıyla kazandıracağımız çocuk kütüphanemiz 5 bin eserlik koleksiyonu ve planlanan atölye programlarıyla miniklerimizin buluşma noktası olacak. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yerini alacak olan, ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyiye taşıyacak bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığımız kütüphanelerimiz ilçemizin eğitim imarına büyük katkı sağlayacak. Çalışmaların yüzde 90’ını tamamladığımız Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’ni kısa süre içerisinde Yıldırım’a kazandıracağız” dedi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Mimar Sinan Çocuk KütüphanesiYıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz
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