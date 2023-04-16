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Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği Geliyor

Migros 27 yıldır Devlet Tiyatroları iş birliğiyle hayata geçirdiği geleneksel “Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği”ni bu yıl 19-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Şenlik kapsamında 14 ilde yer alan 15 sahnedeki 13 farklı oyunun perdeleri binlerce çocuk için açılacak.

16 Nisan 2023 Pazar 12:21
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Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği Geliyor

İSTANBUL- Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel “Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği”yle kutluyor. Bu yıl 27. kez Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenecek olan şenlik kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas, Van, Mersin, Kayseri ve Trabzon illerindeki 15 sahnede 13 farklı oyun sergilenecek. 

Ücretsiz tiyatro bileti gişelerden temin edilecek

Çocukların kültür ve sanat gelişimlerine katkıda bulunmak ve onlara armağan edilen bu önemli günü neşe içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin 14 ilindeki binlerce çocuğu konuk edecek olan şenlik için Migros mağazalarından alınan ücretsiz rezervasyon fişleri, Devlet Tiyatroları gişelerinden ücretsiz olarak bilete çevrilebilecek. 

Programda çocukları “Pinokyo”, “Herkes için Keloğlan”, “Siz Ne Dersiniz?”, “Otobüs Durağında Üç Bencil”, “Tıngır Mıngır Ülke”, “Sihirli Keman”, “Gölgenin Canı”, “Çizmeli Kedi”, “Kurbağa Vırak”, “Peter Pan”, “Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva”, “Mikrobik ile Gribik”, “Kaç Tilki Kaç” oyunları bekliyor. 

Migros'tan çocukların en sevdiği ürünler için 23 Nisan kampanyası

Çocukların en sevdiği ürünler için hazırlanan 23 Nisan kampanyası, Migros mağazalarında 18-23 Nisan tarihleri arasında, Migros Sanal Market, Migros Ekstra ve Migros Hemen'de ise 17 Nisan’da başlayacak. Kampanya kapsamında kırtasiye ürünleri, çocuk kitapları ve oyuncaklarda Money karta özel yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirimler uygulanacak. Ayrıca seçili oyuncak gruplarında yüzde 50; aile oyunları, puzzle çeşitleri ve Citycode Araba Setleri’nde yüzde 40, Lego, Megabloks, Barbie, Nerf, Polly Pocket ve Playdoh gibi birçok markada ise yüzde 30 indirim fırsatı sunuluyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği Geliyor
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