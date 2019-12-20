Mevlâna Celaleddin Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde TSKM’de anıldı

YUSUF TOLGA ÜNKER

İSTANBUL. Erkekli, Mevlâna'nın günümüze ışık olan sözlerini ve şiirlerini, yaşam felsefesini izleyiciler ile paylaştı. Erkekli, Mevlâna’ya göre Rabbi’ne kavuşma, düğün gecesi dediği Şeb-i Arus’un bir son değil sonsuzluğun başlangıcı olduğuna dikkat çekerek “Bir sebebi olmalı gözün gördüğü, kulağın duyduğu, elin hissettiği tüm güzelliklerin. Mevlâna o sırrı aramanın huzuruna ermiş büyük bir insan. Soyut bir sevgi değildi onun yüreğini ısıtan. O baktığı her yerde, gördüğü her canlıda sevginin yolunu buldu” diye konuştu.

VUSLATIN 746. YILINDA ALTAN ERKEKLİ, MEVLÂNA’YI ANLATTI:

Altan Erkekli, güçlü yorumuyla Mevlâna’nın insanlığa seslenen şiirlerinden örnekler sundu. Erkekli, Mevlâna’nın “Etme” isimli şiirini de okudu. Mevlâna’nın 8 asır öncesinden insanlığa gelen barış, sevgi, hoşgörü, güzel ahlak çağrısını içeren şiirleri Erkekli’nin sesiyle gönüllere işledi. Galata Mevlevi Hanesi Kültür ve Sanat Topluluğu, ilahiler eşliğinde sema töreni gerçekleştirdi. Semazenler, neyin büyüleyici sesi eşliğinde, tennureleriyle sonsuzluğa döndüler.