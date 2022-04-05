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Metin Kar “ÖTÜKEN-DEN-BERİ” Sergisi

05 Nisan 2022 Salı 16:51
Metin Kar “ÖTÜKEN-DEN-BERİ” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

Dr. Öğr. Gör. Metin Kar’ın “Ötüken-Den-Beri” isimli Heykel sergisi 01-17 Nisan 2022  tarihleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Galeri A+B’de sanatseverlerin izlenimine açıldı.

Metin Kar Kimdir... 1991 yılında MÜGSF Heykel bölümüne girdi. 1995 yılında mezun oldu. 1999 yılında aynı üniversitenin heykel bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2021 Yılında KOU. Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar bölümünde doktorasını tamamladı. Halen KOÜ. GSF Heykel Bölümünde Dr.Öğr.Gör. olan sanatçı, İstanbul’da kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

İnsanlık kültür ve uygarlık tarihine yaratılan persfektifinden bakıldığında günümüzün nasıl biçim kazandığına dair semboller, anlatılar ve yaratılmış birbirinden farklı biçimler bizi bütün ihtişamıyla karşılar. Sanatçı Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan Türk kültüründeki simgesel biçimler ve destanlar üzerinden yola çıkarak yarattığı eserleriyle çoklu anlatı pencereleri aralayarak, izleyiciye farklı zamanlara ait kültürel persfektif bakış açıları sunar. Sanatçının yaratılarında biçim-içerik olarak üzerinde durduğu ve bu sergide ele aldığı konular bu karşılaşmaların oluşturduğu kavramların biçimsel bir yansımasını kendi form ve estetik anlayışıyla ele alır. Sanatçı bir önceki “çerağ” adlı sergisinde ele aldığı konuların, biçimsel anlayışlarla birlikte “ötüken-den-beri” adlı bu sergideki eserler birbirini tamamlayarak derin, zamansal ve tarihsel buluşmaların anlatılarını devam ettirir. Sembollerin güçlü, çok katmanlı anlatım yapısı ve metafor anlatım özelliklerinden yararlanarak kendi biçimleri üzerinden Orta Asya’dan Anadolu’ya kültürel ve simgesel unsurların kilimler aracılığıyla zamansal yolculuğunu sanatçı kendi özgün biçimsel üslubuyla devam ettirir.

Önce Vatan Gazetesi

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Metin KarÖTÜKENDENBERİSergiönce VatanZambak Karabay
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