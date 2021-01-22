Meltem Ulu’dan Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu

Yaşamı bir yolculuk olarak tanımladı. Türkiye’nin en önemli sanatçılarının mensubu olduğu bir ailede paşa çocuğu olarak başladığı ‘yolculuk’ onu pek çok zorlu sınavdan geçirdi. Her bir sınav neredeyse öncekinden zordu. Ancak hiçbiri yolculuğundan vazgeçiremedi. (tuttuğu yoldan döndüremedi.) Halikarnas’a kadar içten içe yandı.. Tam bitti derken sonsuz mavilikte yeniden doğdu. Artık Cevat Şakir Kabaağaçlı değildi. Adını, ‘Halikarnas Balıkçısı’ koydu.

“Halikarnas Balıkçısı’nın ‘Yolculuğu’nda” başından sonuna Meltem Ulu bir antropolog, bir edebiyat okuru ve deniz aşığı bir kadın olarak kendisine bugünden seslenerek, yol boyunca sohbet edip eşlik ediyor...