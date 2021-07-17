Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
496.39
DOLAR
8.5176
STERLİN
11.8167
EURO
10.1401
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İletişim Uzman Yardımcısı Alım...
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri...
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
Mahkemeden satılık 1.988 m² tarla
Mahkemeden satılık 1.988 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meliha Sözeri’nin İkinci Kişisel Sergisi Bozlu Art Project’de

Meliha Sözeri, ikinci kişisel sergisi “Çevren / Horizon” ile 08 Temmuz’da Bozlu Art Project’te izleyiciyle buluştu

17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:49
5 Okunma
Meliha Sözeri’nin İkinci Kişisel Sergisi Bozlu Art Project’de

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Göz erimi, ufuk, yatayda olan, kayıp olan, yitirilen, ebedi olan ile insan gözünün ulaşabileceği sınırlara göre varoluş serginin çıkış noktasını oluşturuyor. Sergi, sanatsal üretim sürecini karantina hali ve kapat(ıl)ma eylemi ile ilişkilendiriyor. Sanat yapıtının aurasını sorgularken; sanatçının üretim mekanını karantina odaları ile özdeşleştiriyor.
 
Meliha Sözeri, yaşamın şeyleşmesi, özne ve nesne ilişkilerinin izleyicinin bakışıyla yerinden edilmesi ile ilgileniyor. Sergiye hakim malzeme olan tel; varlık-yokluk eksenine yerleşiyor. Tel, parıltılı olanın ardında yer alan karanlık, hafif olanın ardındaki yük, dijital olanın ardından gelen zanaat, canlı olanın ardında bıraktığı atık ile bağ kurarken, şiirselliğin içerisinden çevreyi saran derin boşluğa işaret ediyor.

 
Sanatçının yapıtları, yer ve gökyüzü arasındaki çizgiyi izleyicinin bakışı karşısına yerleştiriyor. Gökle yerin birleşmiş gibi görüldüğü sınırsız çizgiyi gündelik hayattan sıradan nesneler ile modelleyerek, metal delikli tel malzemeyi kesip, dikip, birleştirerek kesintili çizgilere dönüştürüyor. Sergi bir çeşit yeni ufuk yani diğer bir değişle yeni çevren” öneriyor. Çünkü varlığı saran tinsel örtü, aura ufuk çizgisine göre belirleniyor. Varlığın aurası çevren ile olan mesafesine göre oluşuyor. Kristalleri parıldamayan bir avize, yansıması olmayan bir ayna, yazmayan bir daktilo hala aura taşıyıcısı mıdır? Auralı sıradan olanın ufkunda yitip gitmektedir.
 
Çevren / Horizon” başlıklı sergi; 14 Ağustos’a kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda sanatseverlern izleniminde olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayMeliha Sözeriİkinci Kişisel SergisiBozlu Art Project
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SUNSET” Sergisi – Bodrum Trafo Sanat Galeri’de 
“SUNSET” Sergisi – Bodrum Trafo Sanat Galeri’de 
K. Muzaffer Gençer Eserleri Art Shopping Paris Louvre Müzesi‘nde
K. Muzaffer Gençer Eserleri Art Shopping Paris Louvre Müzesi‘nde
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI
KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI
Özbek Yazar Nergise Esed’in ‘Müjde’si
Özbek Yazar Nergise Esed’in ‘Müjde’si
Açık hava klasik otomobil sergisinde nostalji rüzgarı esti
Açık hava klasik otomobil sergisinde nostalji rüzgarı esti
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma