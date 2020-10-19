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Melih Günaydın’ın “Sürgün Avı” çıktı

MUHTEŞEM SÜRPRİZLERLE DOLU YENİ BİR POLİSİYE ...

19 Ekim 2020 Pazartesi 15:15
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Melih Günaydın’ın “Sürgün Avı” çıktı

İSTANBUL

HABER MERKEZİ

Yerli polisiye edebiyatta yeni bir yüz olan Melih Günaydın’ın “Sürgün Avı” adlı kitabı Dipnot Yayınları tarafından yayımlandı. Gizemli cinayetlerin ve suçların işlendiği; heyecan, merak ve şüphe dolu, kısaca suç ve suçlularla ilgili süprizlerle dolu bu muhteşem sürükleyici kitaba başladığınızda bitirmeden elinizden bırakamayacaksınız...

Yerli polisiyede ilk kitabı “Sürgün Avı” çok iddialı çıkan  Melih Günaydın’ın romanı konusunu Türkiye’nin yakın tarihindeki karanlıkta bırakılmış olaylardan alıyor ve okuru ‘faili meçhul’  cinayetlerin, gizli servis operasyonlarının ve katliamların kıyısından Türkiye’nin yakın tarihinde bir dolantıya çıkarıyor.

Melih Günaydın “Sürgün Avı”nda yakın tarihin terekesinde biriken bu malzemeyi ustalıkla bir polisiye romana taşıyor. Başlangıçta çok farklı saiklerle işlendiği düşünülen bir cinayet vakasının soruşturulması sürecini kâh Ortadoğu coğrafyasının sınırlarına, Arap baharına; kâh Avrupa'nın konferans salonlarına, sosyal medya ağlarına; kâh Türkiye'nin kırk-kırk beş yıl öncesine, polisler tarafından öldürülen gençlerin hikâyelerine ustalıkla taşıyor. Romanındaki Suriyeli, Kürt, Türk kahramanları bize alçakgönüllü bir duyarlılıkla tanıştırıyor. Göçmenler, yoksul üniversite öğrencileri, gözüpek gazeteciler, sınır kaçakçıları, polisleri soruşturan polisler… Günaydın bu romanında gözümüzün önünde olup biten şeylere biraz daha yakından bakıyor. Kitap, raflarda ve internet kitapçılarındaki yerini aldı. 

Okumaya başladığınızda sayfaların hızına kapılıp gideceğiniz bu kitap nefesinizi kesecek. Soluk soluğa, çok sürükleyici, merak uyandırıcı harika bir kitap. Tek kötü yanı, o kadar sürükleyici ki çabucak bitiriyorsunuz ve yeni bir kitap arayışına giriyorsunuz. Kitap oldukça sürükleyici bir olay örgüsü ile en iyi polisiye kitaplar listesine girmeye şimdiden aday gibi!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Melih GünaydınSürgün AvıKitapPolisiyeSürpriz
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