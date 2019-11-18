“Mektuplar” Sergisi LV Art Gallery’de

HABER: ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 8 – 19 Kasım 2019 tarihleri arasında; Alan Kouchakpour, Burcu Katrancı, Ceren Peker, Deniz Bilecik, Derya Çalık, Dylan Kasapoğlu, Elif Bilgin, Feray Evcil, Galip Altay, Gamze Başaran, Ganimet Kızıltan, Gülgün Haksal, Hale Kızıltuğ, Hüsniye Uğur, İnci Demet Önvural, Işıl Acar, Jale Özlü, Kasım Tan, Kseniia Krokhaleva, Mihriban Yelkovan, Müge Hızal, Öncel Kalleci Duran, Özgü Gökduman, Pınar Yükselci, Sare Olcay, Sibel Çalık, Yücel Ası, Zerrin Şiriner ile oluşan “Mektuplar” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

La Visione Art Gallery, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

“Mektuplar” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 19 Kasım tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İletişim Gizem Günaçtı / Galeri Yöneticisi 0212 259 91 11