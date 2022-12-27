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MEHMET AKİF ERSOY’UN ANISINA ŞİİR YARIŞMASI'NDA ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLU'NA " MANSİYON " ÖDÜLÜ" ve  HİKAYESİ

27 Aralık 2022 Salı 15:26
MEHMET AKİF ERSOY’UN ANISINA ŞİİR YARIŞMASI'NDA ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLU'NA " MANSİYON " ÖDÜLÜ" ve  HİKAYESİ

Yıl 1996
Radyo da şiir programı yaptığım dönemlerde benden önceki yayıncının masasında Türkiye Dergisi gözüme ilişti. Şiirlere sevgim şairlere de saygım olduğundan inceledim. Şiirleri göndermek için mektup adresi yazıyordu.  Bende bir kaç şiir göndererek dergide yer almasını istemiştim. Gönderdim. Aradan bir hayli zaman geçti ve kapım çalındı, postacı. Postacının elinde bir paket Nihat İlikcioğlu'na diyerek uzattı. Şaşırmıştım bu paket nedir diye kimselerden sipariş vermemiştim çünkü. Postacı gider gitmez acele açtım içinden bir kaç tane Türkiye Dergisi - Bay Ajans ve 1996 yılı Mehmet Akif Ersoy anısına diye yazan bir antoloji ve mektup. Mektubu okumaya başladım şöyle yazıyordu. 
Türkiye Dergisi { Bay-Ajans } tarafından 1996 yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anısına düzenlenen Şiir Yarışmasında " Mansiyon "  kazandiniz. Antoloji kitabın arasına iliştirilmiş ödül. Ve ödülün üzerinde şu yazıyordu.


Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Anısına
Türkiye Dergisi
Antoloji - 96
Şiir yarışmasında Mansiyon alan 
Sayın Nihat İlikcioğlu'na başarılarının devamını dileriz 
Turhan Bayraktar
Türkiye Dergisi Sahibi 
1996 İstanbul

Meğer gönderdiğim şiirler incelenmiş olup Mehmet Akif Ersoy'un anısına düzenlenen şiir yarışmasında " mansiyon " kazanmayı hak etmiş olmak büyük bir onur ve gurur olmuştur.
1996 yılı o gün bugündür antoloji ve ödülümü büyük bir titizlikle saklıyorum

İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda siroz hastalığı yüzünden 27 Aralık 1936' da vefat eden Ünlü şair ve İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla, sevgiyle, özlemle milletle ve minnetle anıyoruz.

NİHAT İLİKCİOĞLU

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MEHMET AKİF ERSOYUN ANISINA ŞİİR YARIŞMASINDA ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLUNA MANSİYON ÖDÜLÜ Ve  HİKAYESİ
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