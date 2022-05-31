May B, 41 Yılın Ardından Türkiye’de İlk Kez CRR’de Seyirciyle Buluştu

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Yaşayan koreograflar arasında en önemlilerinden biri olarak gösterilen dünyanın çağdaş dans kraliçesi Maguy Marin’in, 41 yıl önce Samuel Beckett’in eserlerinden ilhamla ortaya koydu May B Türkiye’de ilk kez CRR’de sanatseverlerle buluştu. Biletleri haftalar öncesi tükenen gösteriyi yaklaşık bin kişi izledi.

Ses, obje, hareket ve müzik kullanımında yarattığı yeni sahne düzeni ile Fransa’da yeni akım dansın öncülerinden olan Maguy Marin’in, 1981'de sahneye koyduğu ve dünyanın dört bir yanında sahnelenen May B ilk defa İstanbullu izleyiciyle buluştu.



Samuel Beckett'in metinlerinden esinlenerek tasarlanan May B, Maguy Marin'in salt hareket ve mimiklerle oluşturduğu kendine has dili ile çok güçlü teatral bir eser. Eser Franz Schubert ve Gavin Bryars’ın müzikleriyle daha güçlü hale getirilmiş.

Farklı yüz makyajlarıyla dikkat çeken 10 dansçı, CRR’de sanatseverleri, insanlığın acımasız ve bir o kadar sevgiye muhtaç halleriyle mizahi bir şekilde yüzleştirdi.