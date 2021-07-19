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MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA BAŞLIYOR!

Bu Bayram ve Tüm Yaz doyasıya “SİNEMA KEYFİ” Maximum Uniq Açıkhava’da”

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:56
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MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA BAŞLIYOR!

HABER: DİNÇER KARACALAR


İstanbul’un en önemli açık hava etkinlik mekanlarının başında gelen “Maximum Uniq Açıkhava”, sinema takvimini açıkladı.

“Başka Sinema” ile hazırlanan özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk, komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak filmler ile bu bayram ve tüm sezon boyunca sinemaseverleri yıldızların altında ağırlamaya hazırlanıyor.

Açık havada, yeşillikler içinde ve armut koltuklarda izlenecek filmlerin biletleri Biletix’te https://www.biletix.com/etkinlik-grup/270878992/TURKIYE/tr satışta.

SİNEMA KEYFİ PROGRAMI

20 TEMMUZ                    THE FATHER – Türkiye Prömiyeri

21 TEMMUZ                    DRUK – Vizyon Öncesi Gösterim

22 TEMMUZ                    MINARI  - Türkiye Prömiyeri

23 TEMMUZ                    FIRST COW

27 TEMMUZ                    NOMADLAND

1 AĞUSTOS                       THE MAN WHO SOLD HIS SKIN

03 AĞUSTOS                    RESISTANCE – Vizyon Öncesi Gösterim

17 AĞUSTOS                    THE COURIER – Vizyon Öncesi Gösterim

24 AĞUSTOS                    PETITE MAMAN

30 AĞUSTOS                    SUPERNOVA

7 EYLÜL                            RIFKIN’S FESTIVAL (TÜRKİYE PRÖMİYERİ, WOODY ALLEN)

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Anahtar Kelimeler:
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVADA BAŞLIYOR
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