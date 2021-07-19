MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA BAŞLIYOR!

HABER: DİNÇER KARACALAR



İstanbul’un en önemli açık hava etkinlik mekanlarının başında gelen “Maximum Uniq Açıkhava”, sinema takvimini açıkladı.

“Başka Sinema” ile hazırlanan özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk, komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak filmler ile bu bayram ve tüm sezon boyunca sinemaseverleri yıldızların altında ağırlamaya hazırlanıyor.

Açık havada, yeşillikler içinde ve armut koltuklarda izlenecek filmlerin biletleri Biletix’te https://www.biletix.com/etkinlik-grup/270878992/TURKIYE/tr satışta.

SİNEMA KEYFİ PROGRAMI

20 TEMMUZ THE FATHER – Türkiye Prömiyeri

21 TEMMUZ DRUK – Vizyon Öncesi Gösterim

22 TEMMUZ MINARI - Türkiye Prömiyeri

23 TEMMUZ FIRST COW

27 TEMMUZ NOMADLAND

1 AĞUSTOS THE MAN WHO SOLD HIS SKIN

03 AĞUSTOS RESISTANCE – Vizyon Öncesi Gösterim

17 AĞUSTOS THE COURIER – Vizyon Öncesi Gösterim

24 AĞUSTOS PETITE MAMAN

30 AĞUSTOS SUPERNOVA

7 EYLÜL RIFKIN’S FESTIVAL (TÜRKİYE PRÖMİYERİ, WOODY ALLEN)