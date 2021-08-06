MASUMİYET MÜZESİ YENİDEN AÇILDI

HABER: NEDRET HOTUN

Kapılarını 2008 yılında basılan ‘Masumiyet Müzesi’ romanının ardından ilk kez 27 Nisan 2012’de açan Masumiyet Müzesi pandemiyle birlikte ziyarete kapatılmıştı. Müze uzun bir bekleyişin ardından açılışını 3 Ağustos’ta gerçekleştirdi. Pandemi koşullarına uygun biçimde Grazia Toderi ve Müze Orhan Pamuk’un dört yıl süren ortak çalışması Kelimeler ve Yıldızlar/Words and Stars isimli videosuyla yeniden açıldı. Müzenin ziyaretçilerle buluşmasını kutlamak amacıyla Orhan Pamuk imzalı 50 adet Masumiyet Müzesi ve 50 adet Veba Geceleri kitabı müze mağazasında satışa sunuldu.