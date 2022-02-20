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Maslak’ta Sanat ve Lezzet Dolu Günler Başlıyor

La Cafferıa Art, 16 Şubat’da, birbirinden değerli sanatçıların Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

20 Şubat 2022 Pazar 19:51
Maslak’ta Sanat ve Lezzet Dolu Günler Başlıyor

Maslak’ta Sanat ve Lezzet Dolu Günler Başlıyor

La Cafferıa Art, 16 Şubat’da, birbirinden değerli sanatçıların Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler sergiyi kurallara uygun olarak gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Nurcihan Aydoğan;

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Yavuz Bozkurt, Fikret Öztürk, Büşra Özkardaş, Daria Devrim, Bilun Marmara, Erdal Bölükbaşı, Esra Bezci, Feza Madenli Aktan, Zuzui Sari Ekici, Erol Deran, Cemre Çınar, Özlem Seyhun, Mümin Candaş, Belma Bozkurt, Hüsniye Uğur, Mehmet Ulusoy, Elif Bahar Ceylan, Yücel Üzeyir, Claire  Angel, Ayla Kılıçoğlu, Necdet Öksüz, Melissa Koufos, Haydar Ekinek, Yasemin Tosyalı Gökçe, Nihal Güres, Nurcihan Aydoğan, Rozay Memedowa, Assim Resuloğlu, Şenol Tınaztepe, Büşra Kuruçay, Ayhan Kıray, Ayla Esra Özü

Sergi;  La Cafferıa Art - Eskibüyükdere Maslak No:1 Plaza Maslak adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Nihat Tokat

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
La Cafferıa ArtMaslakSANATLezzetKarma Resim SergisiZambak Karabayönce Vatan
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