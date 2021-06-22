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Maske’li müzik ziyafeti var

Bu Cumartesi Kadıköy Yoğurtçu Park’ta

22 Haziran 2021 Salı 23:33
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Maske’li müzik ziyafeti var

ANADOLU ROCK MÜZİĞİNİN YENİ TEMSİLCİSİ MASKE ORKESTRA, BİR BİRİNDEN EŞSİZ ŞARKILARINI KADIKÖY HALKI İLE BULUŞTURMANIN HEYECANINI YAŞIYOR

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Küresel pandemiden ülkemizde en çok etkilenen sektör olan müzik dünyası yasakların gevşemesi ile birlikte yeniden seyirciyle buluşmaya başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Bi’ Sahne" etkinliği kapsamında düzenlenecek olan konserler dizisinde Anadolu Rock müziğinin yani temsilcisi Maske Orkestra da sahne alacak.

Her biri profesyonel olarak yaptıkları farklı işleri olmasına ramen, aynı zamanda profesyonel olarak müzik te yapan bir kaç işadamının kurduğu Maske Orkestra kurulduğu günden bu yana sahne gelirlerinin bir bölümü ile sosyal yardım kampanyalarına destek verdiği biliniyor. 

3 sene önce kurulan grup onlarca sosyal sorumluluk projesinde konserler verdikten sonra Özgürlük ve Keyif isiminde iki tane de albüm çıkartmıştı. Grubun özellikle "Anne" ve "Delilik" parçalarıyla dijital platformlarda geniş bir kitleye ulaşarak büyük beğeni almıştı. Uzun zamandır konser yapma fırsatı bulamayan fakat yeni albüm çalışmalarına da ara vermeden devam eden Maske Orkestra’nın yakın zamanda bir EP yayınlayacağı öğrenildi.

Verdikleri konserlerde özellikle gençler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan Maske Grubu 26 Haziran Cumartesi günü 15:00'te Yoğurtçu Parkı'nda sahne alarak hayranları ile yeniden buluşacak. Maske Grubunun kurucusu ve aynı zamanda klarneti ile de Maske Orkestraya renk katan Moda Fotoğrafçısı iş adamı Şenan Kerçin; Pandemi nedeni ile uzun zamandır konser verememiştik ama biz bu arada hiç boş durmadık. Arkadaşlarımızla düzenli olarak bir araya gelerek, bazen de internet ortamından online buluşarak çalışmalar yaptık. Yepyeni besteler, yepyeni şarkılar yazdık. Kendi tarzımızla yorumlamış olduğumuz Anadolunun bağrından kopan şarkılarımıza, her geçen gün biz de yeni şarkılar ilave ettik. Cumartesi Yoğurtçu Parkta düzenleyeceğimiz konserimizde bazı yeni şarkılarımızıda ilk defa hayranlarımızla paylaşacağımız için onlardan gelecek tepkilerden dolayı şimdiden çok heyecanlıyız. Dedi. 

Orkestra: Klarnet’te Şenan Kerçin’in dışında Solist Hatice Yıldız, Klavye Emre Demirhan, Bas gitar Özgür Gönek, Elektro gitar Batuhan Birkan, Bağlama Arda Öztürk ve Davulda Ergin Demirel’den oluşuyor.

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