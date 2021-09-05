Maryam Salahi “PAST IN YET” Sergisi - 39 Galeri’de

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İstanbul Kalamış Marina’da yer alan 39 Galeri, 1 Eylül 2021 tarihinde birbirinden değerli eserleri olan sanatçı Maryam Salahi “Past In Yet” adlı Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Ressam Maryam Salahi, 1982’de İran Tebriz’de doğdu. Güzel sanatlar lisesi ve Üniversiteyi Tebriz’de bitirdi. Master programını burslu olarak Yeditepe Üniversitesinde bitiren sanatçı, aynı üniversitede burslu olarak doktorasına devam etmektedir.





2001 yılında Tebriz Heykel Ödülü’nde birincilik kazandı. 2008’de 1. Tahran Bienali’nde Büyük Ödül’e aday gösterildi. Tahran, İstanbul, Roma ve Tebriz'de karma ve kişisel sergileri oldu. Birçok fuar ve uluslararası bienallerde eserleri yer aldı. Sanatçı, çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

“İranlıyım, Tebriz’de yapabileceğim her şeyi yaptım diyebilirim. Bunun üzerine daha fazla ilerleyemeyeceğimi düşündüm ve İstanbul’un sanat hayatını keşfetmek istedim. Buradaki sanat ve güzellik beni çok etkiledi.”

Yıllar önce bu sözleri sarf eden ve haklılığını kanıtlayan Maryam Salahi, “Geçmedi Henüz” adını verdiği sergisiyle 39 Kalamış Marina bünyesinde yer alan 39 Galeri'de sanatseverlerle biraraya gelmeye devam edecek...