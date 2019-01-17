“Mars Grup ‘hiç’ satmak istiyor”

İSTANBUL - Sahne sanatlarının duayen isimlerinden, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, Mars Grup ile Cem Yılmaz arasında başlayan ve Yılmaz Erdoğan ile Şahan Gökbakar’ın da destek verdiği ‘mısır krizi’ni değerlendirdi. Mars Grup’un sinema biletine patlamış mısırı da eklediği kampanyasını “Bunun sonu yok. Mars Grup buna tuvalet, müzik, fuayedeki aynalar gibi kalemlerin de kullanımını ekleyerek yapımcıların payını iyice küçültebilir” diye açıklayan Prof. Birkiye, “Mars’ın istediği aslında tüm post-kapitalistler gibi ‘hiç’ satmak” dedi.

“GENÇLER ‘KEYFİMİZİ KAÇIRDINIZ’ DESELER YERİDİR”

Filmlerini vizyondan çeken isimlerin, sinema seyircisinin, özellikle de gençlerin keyifle izlediği isimler olduğunu vurgulayan Prof. Birkiye, “Gençler bu açından ‘keyfimizi kaçırdınız’ deseler yeridir. İşin daha trajik tarafı, yapımcıların da filmlerini geri çekmekten başka yapabilecekleri pek bir şey yok” diye konuştu. Mars Grup’u yakın geçmişte Güney Koreli bir şirketin satın aldığını hatırlatan Prof. Birkiye, “Koreliler de Mars Grup için ödediği fiyatı yapımcıdan ve seyirciden çıkarmaya çalışıyor. Anladığım kadarı ile de çok yüksek bir fiyat ödediklerini düşünüyorlar. Herhalde bundan yapımcıları ve seyirciyi sorumlu tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

“OLAN BAĞIMSIZ SİNEMAYA OLUR”

Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi isimlere yenilerinin eklenmesini beklemediğini kaydeden Prof. Birkiye, Mars Grup ile ilgili ‘tekelleşme’ iddialarına da değinerek “Tekelleşmeye çalışmanın bir iddia olduğunu düşünmüyorum. Bence bu gerçeklik ama tabi ki buna Rekabet Kurulu karar verir. Bizim yargılarımız kişiseldir. Öte yandan bu konudan en çok zarar görecek alan da bağımsız sinema olacaktır. Yönetmen Onur Ünlü’nün ‘Yapımcılar biz aynı dertlerden mustaripken hiç oralı olmadı’ söylemi bu açıdan sonuna kadar haklı. Sistem hiçbir zaman bağımsız sinemayı bir parametre olarak değerlendirmedi” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yasal düzenleme mesajını da olumlu gördüğünü belirten Prof. Birkiye, “Bu tür fiyat oyunlarına ve tekelleşmeye izin vermeyen bir yasa hazırlanmalı. Ayrıca bu yasa bağımsız sinemanın haklarının da gözetirse Türkiye sineması için çok yararlı olacağı kanısındayım” diye konuştu.

“YENİLERİN ÇIKMASINA CEM YILMAZ ENGEL Mİ OLUYOR?”

Mars Grup Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar” açıklamasına anlam veremediğini belirten Prof. Birkiye, “Cem Yılmaz yeni birilerinin çıkmasına engel mi oluyor? Ya da Sayın Aslı Irmak Acar’ın tanıdığı Cem Yılmaz benzeri birileri mi var? Ya da Aslı Hanım yeni Cem Yılmaz’lar yaratmanın bir yolunu mu buldu? Yoksa Cem Yılmaz hiçbir şeydir. Onu var eden bizim gibi sinema işletmecileridir. İstersek tutar başkasını var ederiz. Kendi beğenisi olmadığı için Türk seyircisi de bize uyar mı demek istiyor, bilemedim” dedi.

Cinemapink ve Avşar Sinemaları’nın Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan’a yönelik “Mars Group yüzde 44 ise geri kalan da yüzde 56’yı temsil ediyor. Gelin ne isterseniz verelim, filmlerinizi bizim salonlarda gösterime sokun. Seyirciyi cezalandırmayalım” şeklindeki teklifi hakkında “Bunu benim değil yapımcıların değerlendirmesi gerekir. Ancak eğer bu bir rekabet mücadelesi değilse makul karşılanabilir. Ama şu soruya cevap vermek kaydıyla: Neden şimdiye kadar birlikte çalışmadılar?” diyerek sözlerini tamamladı.