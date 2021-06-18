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MARİLYN MONROE’NUN YEMEK KİTAPLARI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILIYOR

Kitapların 50 bin ila 75 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

18 Haziran 2021 Cuma 17:22
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MARİLYN MONROE’NUN YEMEK KİTAPLARI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILIYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından biri olan Hollywood’un efsanevi ismi Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor. Kitapların 50 bin ila 75 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

1950’li yıllarda çıkan ‘The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book’ kitabı ile ‘The New Joy of Cooking’ kitabı, Monroe’nun sahip olduğu ve mutfakta yararlandığı kitaplardı. 

Komedi filmlerindeki "aptal sarışın" karakterlerini oynamasıyla tanınan, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan Monroe’nun yararlandığı mutfak kitapları, yeme-içme hayatına bakış fırsatı vermesinin yanı sıra içinde el yazısı notlar, market listesi, adres ve diet programı da barındırmasıyla, ünlü yıldızdan izler taşıyor.

 1962 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden ‘sarışın bomba’ lakaplı Hollywood yıldızının market listesinde yumurta, süt, kahvaltı gevreği, jöle, krema, ekmek, kahve, tereyağ ve maden suyu yer alıyor. 

Monroe’nun uyguladığı diyetine dair ipuçlarıda içeren kitap notlarına göre, ünlü yıldız sabah 8’de kahvaltısını yapıyor, kahvaltısında haşlanmış kuru erik, iyi pişmiş mısır gevreği, tereyağlı beyaz ekmekli tost ve bir fincan süt ya da kakao tüketiyor. 

Monroe’nun öğlen 1’de yediği öğle yemeğinde bir yumurta, lor peyniri, patates, spagetti ya da erişte, ekmek ya da tost, jöle ya da pişmiş meyve yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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NEDRET HOTUNMARİLYN MONROENUN YEMEK KİTAPLARI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILIYORönce Vatan
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