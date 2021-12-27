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Maria Kılıçlıoğlu Baraz & Gönül Özgürel - Cennet Bahçesi

Açılışı 25 Aralık’da Pom Art & Design Galeri’de olan “Cennet Bahçesi” adlı sergi 18 Şubat 2022’ye kadar devam edecek...

27 Aralık 2021 Pazartesi 16:41
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Maria Kılıçlıoğlu Baraz & Gönül Özgürel - Cennet Bahçesi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

  

Maria Kılıçlıoğlu Baraz ve Gönül Özgürel’in hayal ettiği Cennet Bahçesi rengarenktir. Mutluluğu, refahı ve uyumu temsil eden güzel melodiler söyleyen barış elçisi mitolojik kuşlar ötüşürler, çiçekler açar bu bahçede. Bu Cennet Bahçesinde 5 mevsim yaşanır. Beşinci mevsim aşk, hiç geçmeyen tek mevsimdir. Maria Kılıçlıoğlu Baraz ve Gönül Özgürel bu sergiyle sanatseverleri korkularını bir kenara bırakıp, aşkın dikenli dallarında dolanarak 5. mevsimine adım atmaya çağırıyor…

Maria Kılıçlıoğlu Baraz bu sergideki işlerine neden “Cennet Bahçesi” ismi vermek istediğini ve Gönül Özgürel ile birlikte çalışmanın heyecanını şu sözlerle anlatır: “Paylaşım için üretim, üretim için sevgi gerekir. Aradığımız, vermediğimiz sevgimiz, inanmadığımız inançlarımız, paylaşmadığımız hayatımız, çevremizden esirgediğimiz anlayışımız ve kendi içimizde bile sağlayamadığımız barış olmalıdır. Belki de insanı değerli kılan en güzel şey sevebilmesidir. Yaptığı işi, çalıştığı ortamı, çevresindeki insanları ve üretebilmeyi sevmesi. Sevgiyi sunabilmesi, yaşayabilmesi ve yaşatabilmesidir. Gönül Özgürel ile birlikte Matrix’ten çıkıp özümüze dönüyoruz. Cennet göklerde aranacak bir şey değildir.”

Açılışı 25 Aralık’da Pom Art & Design Galeri’de olan “Cennet Bahçesi” adlı sergi 18 Şubat 2022’ye kadar devam edecek...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cennet BahçesiGönül ÖzgürelMaria Kılıçlıoğlu BarazZambak Karabayönce VatanSergi
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