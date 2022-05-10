“MANÇALI ADAM” (Man of La Mancha) Serüveni Başlıyor…

HABER: SEVGÜL EROĞLU

Müzikal, Mayıs ayı boyunca sanatseverler ile buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi , “Mançalı Adam” Müzikali ile sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan’ın, 24 Mayıs 2022’de bu görev ile sahneye çıkacağı son temsil olma özelliğini de taşıyan “Mançalı Adam” Müzikali, Kadıköy Süreyya Operası ve Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak.

Mitch Leigh’in bestelediği, metin - şarkı sözü Dale Wasserman ve Joe Darion tarafından yazılan, Güngör Dilmen tarafından Türkçeleştirilen müzikalin yönetmeni Murat Göksu. Eserde orkestrayı Hüseyin Kaya yönetirken , dekor tasarımı Ferhat Karakaya’ya, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, Işık tasarımı ise Taner Aydın’ ait.

Dünya prömiyeri 1965 yılında Connecticut’da , Broadway prömiyeri ise yine aynı sene gerçekleşen eserin konusu kısaca şu şekilde;

Hikaye 16 yüzyılın sonlarında geçer. Vergi toplayıcısı, asker ve yazar Miguel de Cervantes ve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol Engizisyonu tarafından hapse atılırlar. Buradaki mahkumlar Cervantes’in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısı metinlerinin kendisine geri verilmesi konusunda onları ikna eder ve Mançalı Don Kişot hikayesini yeniden canlandırarak dramatik bir savunma gerçekleştirir. Şövalyeliğin öldüğüne inanmak istemeyen ve kendi çılgın dünyasında yaşayan onurlu şövalye Don Kişot’un dokunaklı ve tutku dolu hikayesi başlar.

Don Kişot rolünde Suat Arıkan, Murat Göksu ; Sancho rolünde Çağrı Köktekin, Yücel Özeke, Onur Turan; Aldonza rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande S. Ürben; Hancı rolünde Gökçe Şenyüz, Barbaros Taştan; Rahip rolünde Serkan Bodur, Ufuk Toker; Dr. Carrasco rolünde Can Reha Gün, Anıl Önder; Antonia rolünde Betül Görgülü, Begüm Karacasu Lazarov, Ayşegül Karkıner dönüşümlü olarak rol alıyorlar.

10-11 -12 -23 - 24 Mayıs 2022 / Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi

21 Mayıs 2022 / AKM Tiyatro Sahnesi