Malta, yaz festivalleriyle önemli bir kültür destinasyonu olarak öne çıkıyor

İSTANBUL - Akdeniz’in önemli turizm destinasyonlarından Malta, yaz sezonunda deniz tatili kadar kültür turlarını tercih edenlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor. Festival cenneti olarak anılan ülke, temmuz ve ağustos aylarında ev sahipliği yaptığı festivallerle, tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Yaz döneminde yurt dışına seyahat etmeyi planlayanlar, deniz tatiliyle yetinmeyerek kültürel etkinliklere de erişebilecekleri destinasyonları araştırıyor. Malta, ev sahipliği yaptığı yaz festivalleriyle kültür müdavimlerinin de uğrak noktasına dönüşüyor. Malta’nın, elektronik müzikten rock müziğe, yerel müziklerden çılgın dans partilerine, barok müzikten reggae’ye kadar her müzik türünün hayat bulduğu festivalleri, bu yaz yine binlerce müzikseveri ağırlıyor. Malta’nın 9 Temmuz’da BBC Konser Orkestrası ile başlayan müzik yolculuğu, ağustos ayına kadar devam edecek.



AÇIK HAVADA CAZ KEYFİ

Tatil keyfi ile kültürün başarılı bir şekilde sentezlendiği Malta'ya damgasını vuran birbirinden güzel festivallerin arasında, Malta Uluslararası Caz Festivali öne çıkıyor. 11-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen festival, yerel ve uluslararası soundların harmanının sunulacağı festivalde geçtiğimiz yıllarda Chick Corea, Natalie Cole, Betty Carter gibi dünyaca ünlü yıldızları ağırladı. Festival, Valletta şehrindeki Our Lady of Liesse Kilisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.

MTV, yıllardır sürdürdüğü dünyanın en büyük yıldızlarını seyirciyle buluşturma geleneğini bu kez Malta’ya taşıyor. 2022’de Grammy adayı olan iki sanatçının; dünyaca ünlü DJ Mashmello ve hip hop sanatçısı French Montana’nın sahne alacağı “Isle of MTV” etkinliği, 19-24 Temmuz tarihleri arasında Valetta’daki The Granaries’te düzenlenecek. Etkinlik, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük ücretsiz festivali olma özelliğini taşıyor.

SAHNEYE PLACIDO DOMINGO DA ÇIKIYOR

Dünyaca ünlü tenor Placido Domingo’yu dinlemek isteyenler, bu yaz Malta’da buluşuyor. 81 yaşındaki sanatçı, 25’inci Yıl Konseri kapsamında Joseph Calleja’nın özel konuğu olacak. Opera tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği konser, 26 Temmuz’da Fort Manoel’de gerçekleşecek.

SAHNENİN OLDUĞU HER YERDE MÜZİK ŞÖLENİ

Kristal berraklığındaki sularıyla deniz tatillerinin tercih edilen ülkelerinden biri olan Malta’nın ünlü festivalleri arasında Glitch de yer alıyor. House ve tekno müzik tutkunlarının yüzünü güldüren Glitch Festivali, Avrupa’nın en güzel manzaralarından birinin eşlik ettiği çılgın tekne turlarına, çatı katı havuz partilerine ve gizemli mağaralara konuk olacak. Sahnenin olduğu her yeri müzik şölenine dönüştüren festival, 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Malta’ya seyahat edecekler ise yolculuktan gezi rehberine, konaklamadan yeme içmeye kadar tüm süreci maltatatili.com aracılığıyla kolay adımlarla koordine edebiliyor. Tatilini günlük etkinliklerden kültürel aktivitelere kadar birçok unsurla renklendirmek isteyen yerli turistlere de Malta Turizm Ofisi’nin Türkiye portalı seçeneğini sunan maltatatili.com, dijital platformuyla tatillerin arzu edildiği şekilde planlanmasına olanak tanıyor.