Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.380,21
ALTIN
939,72
DOLAR
15,90
STERLİN
19,84
EURO
16,80
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve...
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim...
Biruni Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alacak
Biruni Üniversitesi 52 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Makedon Kulesi, Galata Kulesi gibi olacak

20 Mayıs 2022 Cuma 15:37
Makedon Kulesi, Galata Kulesi gibi olacak

EDİRNE - Edirne'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyona alınan, 1500 yıllık Makedon Kulesi'ndeki kazı çalışmalarında, Bizans dönemine ait duvar taşlarına ulaşıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Makedon Kulesi'nin müze olacağını belirterek, "Galata Kulesi'ndeki gibi yerli ve yabancı ziyaretçiler, kulenin en uç noktasına çıkıp, 360 derece şehri seyredecek" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'nin simgelerinden, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 1500 yıl önce yaptırılan ve Osmanlı'da saat kulesi olarak kullanılan Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aralık ayında restorasyona alındı. Yıl sonunda bitmesi beklenen arkeolojik kazı çalışmaları sonrası kule ile birlikte bahçesindeki Roma ve Bizans dönemine ait tarihi yapılar da arkeopark olarak düzenlenerek ziyarete açılacak. Tarihi kulede devam eden kazıda, Bizans dönemine ait duvar taşları da ortaya çıkarıldı. Duvar taşlarına dokunulmadan devam edecek çalışmalarla kule, müze haline getirilecek. Makedonya Kulesi'nde, restorasyon çalışmaları sonrası asansörle seyir terası aktif hale getirilip, Galata Kulesi gibi ziyaretçiler ağırlanacak. İnşa edilecek asansörle seyir terasından ziyaretçiler, Edirne'nin tarihi yapılarının yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'ı da görebilecek. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, restorasyonu devam eden kulenin, müze olarak düzenlenip, seyir terasında turizme açılacağını belirtti. Soytürk, "Kale, kare planlı olup 4 köşesinde 4 kule, 12 burcu olan Zindanaltı Kulesi, Germe Kulesi, Yelliburgaz Kulesi fakat bugüne gelen Makedonya Kulesi. Adrianapolis'ten günümüze kadar kültür varlığı olarak devam ettirmiş en önemli yapı. Bu yapıya, 19'uncu yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından o dönemde tüm kentlerde moda haline gelen bir saat kulesi inşa ediliyor. Edirne'de de saat kulesi, Memleket Saati, Makedonya Kulesi'nde inşa ediliyor. Zaman içerisinde deprem, yangınlar ve birtakım değişikliklerle saat kulesi, günümüze ulaşamıyor" diye konuştu. 

TAŞLAR, ÇAĞDAŞ BİZANS DÖNEMİNDEN 

Restorasyona alınan Makedonya Kulesi'nde yapılan statik kazı çalışmasında Bizans dönemine ait duvar taşlarının ortaya çıktığını söyleyen Soytürk, "Günümüze ulaşan Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda restorasyon kapsamına alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kabul edilen proje kapsamında restorasyon çalışmaları hızlıca başladı. Restorasyon çalışmalarının ilki, kulenin statik anlamda ne olduğunu görebilmekti. Bu anlamda müzedeki görevlilerle, akademisyenlerle beraber bu alanda bir statik kazısı yapıldı ve kazıda holü destekleyen, çağdaş Bizans dönemine ait duvar taşları çıktı. O dönemde de yapıların statiğinin ne kadar güçlü kılabilmek için birtakım teknik uygulamalar kullanıldığını, kazı sonrasında da görmüş olduk. Holün alt tarafında da merdiven holünü destekleyen farklı dönemlere ait, akademisyenlerimizin tespiti Çağdaş Bizans dönemine ait taşlar bulundu. Taşlara hiçbir şekilde dokunmadan bu alana kurul tarafından kabul edilmiş proje doğrultusunda çalışmalarımız yapılacak" dedi. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, kulede Galata Kulesi'nde olduğu gibi yerli ve yabancı ziyaretçilerin ağırlanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kulenin en uç noktasına çıkıp, 360 derece şehri seyredecek. Edirne tarihini anlatacağız ama en keyiflisi de burası, asansörle yukarı çıkıp Edirne'yi 360 derece seyredebileceğimiz bir seyir terasına da kavuşmuş olacağız. Alttan baktığımız zaman yükseklik az gibi görünüyor ama biz vinç yardımıyla zaman zaman yukarıya çıktık. Hıdırlık Tabya, Yunanistan, Bulgaristan, Selimiye ve şehrin 360 derece etrafını buradan yerli ve yabancı ziyaretçiler seyredebilecek. Dışarıdaki sur duvarlarıyla beraber alanı da yerli ve yabancı turistler gezebilecek. Orada da yine Roma dönemine ait kalenin sur duvarları var. Arkeolojik bir park halinde oraya da girilebilecek. Buradaki 2 cadde de trafiğe kapatılacak. Makedon Kulesi'nde birçok etkinliği de gerçekleştirmiş olacağız."

Makedon Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Makedon KulesiGalata Kulesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Armoni Sahne’den ‘Bir Evlenme Teklifi’ Ayı’
Armoni Sahne’den ‘Bir Evlenme Teklifi’ Ayı’
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN İNGİLİZCE BARIŞ PSİKOLOJİSİ
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN İNGİLİZCE BARIŞ PSİKOLOJİSİ
4. ULUSLARARASI GAZİANTEP OPERA VE BALE FESTİVALİ BU AKŞAM BAŞLAYACAK
4. ULUSLARARASI GAZİANTEP OPERA VE BALE FESTİVALİ BU AKŞAM BAŞLAYACAK
Trabzon'da tarihi Memişağa Konağı ziyarete açıldı
Trabzon'da tarihi Memişağa Konağı ziyarete açıldı
Edirne'de, 600 yıllık 2 tarihi hamam 166 milyona satışa çıkarıldı
Edirne'de, 600 yıllık 2 tarihi hamam 166 milyona satışa çıkarıldı
ULUSLARARASI 3. ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR
ULUSLARARASI 3. ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR
ELİF BUSE'DEN YENİ HİT TÜRKÜ
ELİF BUSE'DEN YENİ HİT TÜRKÜ
Mehmet Şahincileroğlu, ilk kez okurlarıyla buluştu
Mehmet Şahincileroğlu, ilk kez okurlarıyla buluştu
Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi