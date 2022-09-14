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Magic Colors 6 Sihirli Renkler Resim Sergisi açıldı

Küratörlüğünü Kasım Adıgüzel’in üstlendiği ve 16 sanatçının karma teknikle yaptığı eserlerden oluşan, ‘Magic Colors 6 Sihirli Renkler’ adlı resim sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı. Sergiye, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 11:13
Magic Colors 6 Sihirli Renkler Resim Sergisi açıldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün eylül ayı kültür sanat programı kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Başkan Danışmanı Erdal Kıskanç ve sanatseverler katıldı.

Adem Uçar ve Erdal Kıskanç açılış töreninin ardından sergide eserleri yer alan sanatçılara teşekkür sertifikası takdim etti.

“KARTAL’IN KÜLTÜR SANAT HAYATINDA YENİ ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, açılış töreninin ardından küratör Kasım Adıgüzel ve sanatçılar ile bir araya geldi. Sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet eden Yüksel, “Kartal’ın kültür sanat hayatında yeni atılımlar gerçekleştirirken, sanatçılarımızı da desteklemeye devam ediyoruz. Sergimizde, emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından serginin küratörü Kasım Adıgüzel’e, Kartal Belediyesi logolu çini bir tabak hediye eden Yüksel, etkinliğin devamında küratör Kasım Adıgüzel ve sanatçılarla birlikte sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

‘Magic Colors 6 Sihirli Renkler Karma Resim Sergisi, 19 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Magic Colors 6 Sihirli Renkler Resim SergisiResimSergiKasım AdıgüzelKartalKartal Belediyesi
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