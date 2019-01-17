Madame Tussauds İstanbul’un Yeni Üyesi Murat Boz

İSTANBUL- Dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul’daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. Solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı single’ı “Aşkı Bulamam Ben” ile adım atan ve ardından çıkardığı her albümüyle Türk Pop müziğinin en başarılı sanatçıları arasında yer alan Murat Boz, Madame Tussauds İstanbul’un figürleri arasındaki yerini aldı. Murat Boz’un figürü ile ilk kez karşılaştığı bu heyecan dolu anda annesi Ayşe Nedret Boz, menajerliğini yürüten abisi Ali Boz, ekibi ve hayranları da yanındaydı.

17 Ocak Perşembe günü Madame Tussauds İstanbul’da gerçekleşen lansmanda figürüyle yan yana gelen Murat Boz duygularını “İnanılmaz başarılı bir figür olmuş. Ben buradan izninizle Madame Tussauds yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üzerinde çok çalıştılar. Bu işin uzmanı gerçekten Madame Tussauds. Benzerlik karşısında şoktayım. Yüz yüzeyken insan kendini bir garip hissediyor. Figürümün üzerinde yer alan giysiler de benim bir konserimde giydiğim kostümdür. Her yere yanımda birlikte götürsem mi diyorum. Hastalandığımda benim yerime konsere bile çıkabilir ”şeklinde esprili yorumlarda bulundu. Murat Boz TEV’e yaptığı bağışla ilgili gelen sorulara ise “Bu konuda çok konuşmak istemiyorum ama ben bir öğretmen çocuğuyum; burslu okudum; zorluk nedir biliyorum” dedi.

Figürle ilgili Murat Boz’un annesi Ayşe Nedret Boz “Değişik bir duygu anlatamıyorum şu anda ama Murat iki tane oldu. İnanılmaz; aynısını yapmışlar.” yorumunda bulunurken abisi Ali Boz “Murat ten renginden bakışlarına bana göre bu.” dedi.

Lansmanda söz alan Merlin Entertainments Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ise Madame Tussuads İstanbul’un koleksiyonuna eklenen Murat Boz’un figürü için şunları söyledi. “Bunca zamandır figür yapıyoruz. Her iki kardeş için de şunu söyleyebilirim. Hayatımda gördüğüm en mütevazı, iyi eğitimli ve içten insanlar. Kendileri ile çalışma son derece keyifliydi. Bugün burada Murat Boz’un figürünü Madame Tussauds’nun koleksiyonuna katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

Yapımı bir yıldan uzun sürdü!

Murat Boz’un figür yapımına, 2017 yılının Eylül ayında basının da katılımıyla gerçekleştirilen ölçü alımıyla başlandı. Detaylı ölçü alımı sırasında sanatçının saç, göz, ten ve diş rengi gibi referansları belirlendi; giyeceği kostüm ve aksesuarlar seçildi. Kostümler için Murat Boz’un stil danışmanı, saç için saç tasarımcısının önerileri ve desteğiyle çalışıldı. 250 farklı ölçünün alındığı yaklaşık 3 saat süren ölçü alımının tamamlanmasının ardından figür yapımı, Londra’daki Madame Tussauds stüdyosunda bir yılı aşkın süre devam etti. Balmumu figür; sanatçının saçına en yakın olan gerçek saç telleri, kirpik ve kaşların tek tek ekilmesi; dişçilikte kullanılan malzemelerle prototipi alınarak hazırlanan diş yapım süreci; pek çok farklı tonlama aşamasıyla belirlenen doğru ten renginin yağlı boya ile uygulanması gibi titiz ve uzun saatler alan ayrıntılı çalışmalarla tamamlandı. Madame Tussauds stüdyo ekibi her süreçte sanatçının onayı ile ilerledi. Figürün yapımı yaklaşık 1 yıl sürdü.

Aynı pozu Kim Kardashian da vermişti!

Ziyaretçilerin hayranı oldukları ünlülerle bağ kurabilecekleri anılara sahip olabilmesi için merkez içerisinde her alanda interaktiviteyi ön planda tutan Madame Tussauds’un önerileri ve sanatçının da beğenisi üzerine figürün pozu ziyaretçi ile selfie çekebilecek şekilde planlandı. Figürün elindeki telefonla selfie çekip fotoğrafı alabilmeleri için gerekli teknik altyapı oluşturuldu. Poz için Madame Tussauds Londra’da 2015 yılından bu yana sergilenen ve aynı şekilde ziyaretçi ile fotoğraf çeken dünyaca ünlü tv yıldızı Kim Kardashian’ın figürü referans alındı.

Hayranlarından soru yağmuru!

Yaklaşık bir yıl önce basına duyurulan Murat Boz’un figürü henüz sergilenmeye başlamadan büyük ilgiyle karşılaştı. Figür yapımının Londra’daki Madame Tussauds stüdyosunda devam ettiği süre içerisinde sabırsızlıkla bekleyen Boz hayranları, bir yıl boyunca Madame Tussauds İstanbul’u sosyal medya üzerinden soru yağmuruna tuttu.

HABER: ELİF GÜNAY