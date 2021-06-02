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Macarların Tasarımları Türkiye’de

Macaristan ve Türkiye’den araştırmacıların işbirliğiyle hazırlanan 26 Mayıs 2021 tarihinde açılan sergi; 23 Haziran 2021 tarihine kadar gerekli Pandemi önlemleri alınarak ziyaret edilebilecek.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:12
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Macarların Tasarımları Türkiye’de

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

İstanbul Macar Kültür Merkezi, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden Cumhuriyetin ilk dönemine, Türkiye’de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projelerini bir sergiyle gündeme taşıyor. 

Macaristan ve Türkiye’den araştırmacıların işbirliğiyle hazırlanan 26 Mayıs 2021 tarihinde açılan sergi; 23 Haziran 2021 tarihine kadar gerekli Pandemi önlemleri alınarak ziyaret edilebilecek.

Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserlerin Korunması Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Mimarisi Araştırma Merkezi işbirliği ile hazırlanmıştır...

Macar Kültür Merkezi, “Macarların Tasarımları Türkiye’de” başlıklı yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden Cumhuriyetin ilk dönemine Türkiye’de, Macar Mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri ülkenin mimarlık çevresinin önemli bir değişim geçirdiği döneme tanıklık ediyor. Macaristan ve Türkiye’den akademisyen ve araştırmacıların hayata geçirdiği sergi, dönemin yeni başkenti Ankara'nın inşası başta olmak üzere Türkiye'de modernist hareketin yaratıcılarının profilini çıkartırken ziyaretçileri bu dönem hakkında düşünmeye sevkediyor.

Türkiye, Macaristan, İtalya ve Almanya’da arşiv taraması sonucu hazırlanan sergiye Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserlerin Koruması Anabilim Dalı, İstanbul Macar Kültür Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi‘ni temsil eden; Dr. Gergo Máté Kovács, Dr. Gábor Fodor, Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Zafer Sağdıç, Mehmet Emin Yılmaz, Orkun Dayıoğlu ve Dr. Péter Rabb gibi alanında öne çıkan isimlerin katkısı oldu.   

Önce Vatan Gazetesi

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