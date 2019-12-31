LV Art Gallery “Dönüşüm” Sergisi 

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La Visione Art Gallery; 25 Aralık 2019 – 8 0cak 2020 tarihleri arasında; Ahmet Rüştü Doğan, Ayla Gürkan Saraçlı, Dilem Yeral, Evren Subaşı, Gizem Birim, Hüsniye Uğur, Meral Koçyiğit Güleker, Mılart By Merve İren, Nihal Gürgen, Nilgün Erdem, Nilgün Sercinoğlu, Özge Açıkalın, Pelin Akorak, Sare Olcay, Şefika Ünal, Serap Tutaşı, Şerife Tezcan, Şüheda Karakuş’ yla oluşan “Dönüşüm” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda La Visione Art Gallery’nin sürekli sergisi olan; Devrim Erbil, Enis Aktaş, Ergin İnan, Komet, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci ustaların eserlerine de görebilirsiniz.



La Visione Art Gallery, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...