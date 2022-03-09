Luzart Resim Atölyesi “Vuray Kılınç” Kişisel Resim Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Luzart Resim Atölyesi, 6 - 13 Mart 2022 tarihleri arasında, Vuray Kılınç’ın “Yüzleşme” isimli Kişisel Resim Sergisi: İnsanın “hisleri, ihtirasları, geçmişi” gibi konularla yüzleşmesini tema alırken. Aynı zamanda da sanatçının 25 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmaların bir restrospektifini sunuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar gününe ithafen gerçekleşen kadın temalı “Yüzleşme” adlı sergi; Luzart Resim Atölyesi’nde 13 Mart 2022 tarihine kadar Afiyet Sokak, No: 19 Sarıyer - İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Galerist/Diren Kartal