Lütfü Kaplanoğlu’nun ‘Evvel Zaman’ı

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Kültür Yönetimi öğrencileri Tijen Sabırlı, Damla Gügercinoğlu, Ülkü Ağca küratörlüğünde, Lütfü Kaplanoğlu’nun kişisel sergisi “Evvel Zaman” sergisine ev sahipliği yapıyor. Evvel Zaman, 15 Kasım Pazartesi 15.30’da izleyicisiyle buluştu.

Sergi, kadim Anadolu topraklarının imgelerinden, efsanelerinden, köklü medeniyetlerinden ilhamla sanatçı Lütfü Kaplanoğlu’nun baskıresim retrospektifi olarak tasarlanıp, motivasyonunu kollektif bellek üzerinde bir farkındalık oluşturma umudundan alıyor.ComplyandWork, StudioMohs, KVK Online ve Çolakoğlu Turizm sponsorluğunda gerçekleşen proje, 3 Aralık Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

EVVEL ZAMAN

Sürekli katmanlaşan, üst üste bindirilen mekânsal, duyusal, görsel olarak aslında her zaman hatırlanmak istenen, sürekli yaşatılmak istenen ve tekrarlanarak inşa edilen geçmişi var etme sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan kültürel miras, şüphesiz ki insanların seçkin evrensel değerleri şeklindeki tanımlanmayı hak eder.

Kişisel ya da kollektif olarak bellek i oluşturan en önemli unsur içinde yaşanılan mekan ve ona ait olanlardır. Mekan bir ev kadar kişisel, bir coğrafya kadar toplumsal olabilir. Var olduğun mekan, yaşam şeklini, bilinç ve bilinçaltını, davranış şeklini biçimlendirir. Binlerce yılın birikimine sahip bazı mekanlar adeta büyülü bir atmosfer taşır. Bu geçmişin bilgeliği, melez olanın güzelliği, farklı nefeslerin zenginliğidir.

Evvel zaman’dan beri var olan bir mekan olarak Anadolu, farklılıkların buluşmasına eşsiz bir örnektir. Bir kültür mozaiği değil, daha geçişken, sınırları olmayan bir bütünleşme halidir.

Neredeyse her Anadolu kenti bu tanımın için dahil edilmeyi hak eder. En eski çağlardan günümüze dek katman katman gözlemlenebilen farklı yaşamların ortak üretimleri, hala var olmaya devam ederken, ayrışmaya değil ortaklıklara vurgu yaparak hatırlamayı hatırlatmak ve kollektif belleği yeniden düşünmek önem arz eder.

Kadim Anadolu topraklarının imgelerinden, efsanelerinden, köklü medeniyetlerinden ilhamla sanatçı Lütfü Kaplanoğlu’nun baskıresim retrospektifi olarak tasarlanan sergi, motivasyonunu kollektif bellek üzerinde bir farkındalık oluşturma umudundan alıyor.

Evvel Zaman içinde, kültürel miras temalı çalışmalara imza atan sanatçının “Hitit”, “Atlar”, “Erzurum”, “İstanbul” konulu gravürleri bulunuyor.