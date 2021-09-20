LÜTFİ ÖZGÜNAYDIN’IN  GÖNEN GÖSTERİLERİNE YOĞUN İLGİ

NEDRET HOTUN

Gazeteci, yazar, fotoğrafçı Lütfi Özgünaydın geçtiğimiz günlerde Gönen ‘Ömer Seyfettin Kültür Merkezi’nde üç gösteri birden yaptı.

“Çukurova-Yaşar Kemal” gösterisi ile birlikte, “ Üç Çağdaş Kadın Yazarımız: Ayşe Kulin, Zeynep Oral, İnci Aral” ve Zülfü Livaneli gösterilerini Gönenliler ilgiyle izlediler. Yazarlarımızın fotoğraflarının gösterilmesinden sonra, “ Edebiyat/Fotoğraf’’ üzerine bir konuşma yapan Lütfi Özgünaydın, toplumun kültürel seviyesinin yükselmesi için kitapların ve okumanın önemini anlattı.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz’dan Özgünaydın’a plaket

Gönenlilerin ilgiyle izledikleri gösterilerin sonunda, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz Lütfi Özgünaydın’a bir plaket vererek teşekkür ettti.

Lütfi Özgünaydın gösterilerilerden sonra kitaplarını imzaladı. Kitaplarına gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu ifade eden Lütfi Özgünaydın “ Gönen’de ülkemin en büyük yazarlarından Ömer Seyfettin’in isminin verildiği kültür merkezinde bir etkinlik yapmaktan onur ve sevinç duydum. Beni Gönen’e davet eden Gönen Belediyesi’ne ve Başkan İbrahim Palaz’a çok teşekkür ederim” dedi.