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Luna Grande Art “ESCAPE” Sergisi 

Luna Grande Art, 13 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “ESCAPE” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri sanatseverler tarafından büyük beğeni aldı. 

16 Ağustos 2022 Salı 11:17
Luna Grande Art “ESCAPE” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

Sanatçı Aylin Gürelli birbirinden değerli eserleri ile sergi alanında yer aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle. 

ESCAPE” adlı sergi; Luna Grande Art 19 Ağustos 2022 tarihine kadar Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No: 15 Kadıköy / İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.08.2022 11:23
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Zambak KarabayLuna Grande Art ESCAPE Sergisiönce Vatan
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