Luna Grande Art “ESCAPE” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

Sanatçı Aylin Gürelli birbirinden değerli eserleri ile sergi alanında yer aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

“ESCAPE” adlı sergi; Luna Grande Art 19 Ağustos 2022 tarihine kadar Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No: 15 Kadıköy / İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.