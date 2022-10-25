Luna Grande Art “ECLIPSE” Sergisi  

ZAMBAK KARABAY

Luna Grande Art, 23 - 28 Ekim 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “ECLIPSE” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri sanatseverler tarafından büyük beğeni aldı.

Sanatçı İpek Naz Dikmen, İstanbul Kadıköy Luna Grande Art & Coffee Co.’da 4 eseri ile Karma Resim sergisine katılmıştır. Sergilenen eserlerinde şizofreni, bipolar, çoklu kişilik bozukluğu ve boantropide gibi farklı psikiyatrik hastalıkları özgün ve yaratıcılık ön planda olacak şekilde çalıştığını, bilim ve sanatı birleştirerek de farkındalık yarattığını ifade etmektedir.

İpek Naz Dikmen kimdir? 24 Mayıs 2004 tarihinde Eskişehir’de doğdum. İlkokul ve Ortaokulu Eskişehir Çağfen kolejinde okudum. Daha sonra Eskişehir Özel Atayurt Fen Lisesinden 2022 yılında mezun oldum. Girdiğim yetenek sınavını kazanarak, bu yıl Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar bölümünde üniversite eğitimine başladım. Resime karşı olan ilgim ve yeteneğim ile bilimsel konuları birleştirmek ve yaratıcı yeni görsel ve sanatsal projelerde yer almak en önemli hedefim. Resimlerimde yaratıcılık ve farkındalık ön planda. Sanata karşı olan ilgimi 8 yaşından itibaren piyano eğitimi alarak da geliştiriyorum. Edebiyat ve Şiir diğer ilgi alanlarım arasındadır. Sanat eğitimimi resim alanında üst seviyelere taşımak için çalışacağıma inanıyorum.

“ECLIPSE” adlı sergi; Luna Grande Art 28 Ekim 2022 tarihine kadar Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No: 15 Kadıköy / İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.