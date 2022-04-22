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LUIGI BALLARIN -MUTEŞEM MİMARİLER

22 Nisan 2022 Cuma 12:59
LUIGI BALLARIN -MUTEŞEM MİMARİLER

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İtalyan sanatçı Luigi BallarinMuhteşem Mimariler’’ sergisi ile ilk kez Saraybosna da Gazi Husrev-Begova Madrasa ev sahipliğinde, İtalya Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği katkıları ile 28 Nisan - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında Gazi Husrev-Begova Hanikah da sergilenecek.

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Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı sergide Luigi Ballarin’nin sanatındaki çağdaş sanat köklerinin doğu sanatı ile arasındaki ince köprüleri nasıl titizlikle inşaa ettiğini göreceğiz.  Medeniyetlerin beşiğinde buluşmuş gelenekler ve kültürleri harmanlayarak tuvallerine aktaran Ballarin, sanat yaşamı boyunca Doğu ve Batı arasındaki çoğulcu ve çok kültürlü yapıdan beslenmiş sanatını ve sanat ile kurduğu bağları kuvvetlendirmiştir. 

2020 yılında Katar’da gerçekleştirdiği, beslendiği kültür ve medeniyetleri anlattığı ”Magnificent Cultures’’ sergisinden sonra Bosnahersek de ilk kez “Muhteşem Mimariler” sergisini gerçekleştirmektedir.

Kültürlerarası dialoglara örnek teşkil eden proje nin İtalyan sanatçı, Türk küratör, Bosnahersek de bir araya gelmesi de 3 farklı kültür arasında kurulan köprülerin bir örneğidir.

Gazi Husrev-Begova Madrasa ev sahipliğinde, İtalya Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği ve Tabularasa Transnational Art tarafından desteklenen Luigi Ballarin “Muhteşem Mimariler’’ sergisi 12  Mayıs’a kadar Gazi Husrev-bey Madrasa ve  Gazi Husrev-bey Hanikah da gezilebilecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Luigi Ballarin Muhteşem MimarilerHusrevBegovaSaraybosnaMadrasaGazi HusrevBegova Hanikahönce Vatan
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