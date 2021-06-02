LOUVRE MÜZESİ’NE İLK KADIN YÖNETİCİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

anat dünyasının gündemine oturan haber ise ilklerin müzesi Louvre’a 228 yıllık tarihinde ilk kez bir kadının müdür olarak atanması oldu.

Sabine’li Kadınlar’dan Mona Lisa’ya, Versay Diana’sından Üç Güzeller’e kadın portreleri ve heykelleriyle dolu müzenin yeni müdürü de 54 yalındaki sanat tarihçisi oldu. Müzenin yöneticiliği görevini 2013’ten beri yürüten Jean-Luc Martinez 1 Eylül’de görevini Cars’a devredecek. 54 yaşındaki sanat tarihçisi Laurence Des Cars kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Orsay müzesinin yönetiminde 4 yıl boyunca çalışan Cars sergi odalarını genişletmiş ve sanatta çeşitlilik vurgusu yaparak sanatseverlerin takdirini toplamıştı. Orsay müzesinde 2019’da gerçekleşen unutulmuş siyah modellere odaklanan sergi ise Cars’ın kariyerine büyük harflerle yazıldı. Değişimi ve nesillerle bağ kurmayı önemseyen Laurence Des Cars müzeler toplumsal tartışmalarla iletişim halinde kalmalı ve böylece yeni nesillere ulaşmalı açıklamasıyla da alkışlanmıştı.

2020’de pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Louvre Müzesi bir önceki yıl 10 milyon ziyaretçi sayısıyla rekor kırmıştı. Sanat sezonunun başlangıcı kabul edilen sonbaharda Cars’ın yeni görevinde neler yapacağı şimdiden merakla bekleniyor.