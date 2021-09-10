“LIKE A SUMMER RAIN” Sergisi  

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi açılışı, kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 49 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Sergide eserleri beğeni alan sanatçı İpek Chi...

Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler & Marketing mezunu olan Eskişehir doğumlu sanatçı bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra çocukluktan gelen sanat tutkusuna yönelip resim alanında ilerlemeye karar verdim. Kendi kendine yağlı boya tekniğini öğrenen ipekchi_art müzik, sinema ve mitoloji dünyasından sevdiği hikayeleri resme uyarlamaya başladım. O günden bu yana hayatta edindiği ilhamlar ve ilgi alanlarını sanat yoluyla yansıttım. Belirli bir tema üzerinden hikaye anlatmayı, kompozisyonlar yaratmayı seven sanatçı, kompozisyonlarını semboller, desenler ve figürleri entegre ederek oluşturuyor. “Uyguladığım her boya katmanında ve fırça dokunuşunda tuvaldeki karakterin ruhuna büründüğümü, kişiliğini önemsediğimi hissediyorum”... “Sanatçı kendini belli bir teknik ve stil ile sınırlandırmamalı; evren nasıl sınırsızsa sanat da öyle” diyen sanatçı ağırlıklı yağlı boya olmak üzere kolaj, karakalem, mixmedia gibi bir teknik kullanıyorum... “Sanat; bizleri hayatın empoze” edilmiş gerçekliğinden bir süreliğine uzaklaştıran bir itkidir. Bu yönüyle sanat hayatın mutlak gerçeklerine karşı direnen bir ışık, bir sihir, ruha aydınlık getiren bir enstrümandır.” diyorum...

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 14 Eylül tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.