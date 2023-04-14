Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı

İSTANBUL- Dayanışma gecesi için İstanbul'da bulunan dansçılar için çağrıya çıkan dernek, gelen başvurular neticesinde programını şekillendirecek ve gece boyu sürecek bir dizi etkinlikle Dünya Dans Günü'nü kolektif bilinçle kutlayacak.



Derneğin çağrı mesajı şu şekilde:



Leyli Sanat Derneği olarak 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin yıkımlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Bu zamana kadar geçen süreçte bireysel olarak bölgeye desteklerimizi sunmuş olsak da dernek faaliyetlerimizin bölgede gerekli birincil ihtiyaçlarla uyuşmaması, beklemede kalmamıza sebep oldu.



Biz de bu süreçte bölge için neler yapabileceğimizi düşündük ve yaklaşan 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü çok daha anlamlı bir hale getirmek istedik. Bu 29 Nisan'da Beyoğlu'nda bulunan Jack Bar'ın ev sahipliğinde bir dayanışma gecesi gerçekleştireceğiz.



Dayanışma gecesini siz kıymetli dansçıların performanslarıyla zenginleştirmek ve kolektif bilinci güçlendirmek istiyoruz. Gönüllü olarak sunacağınız performansların ardından dünya müziklerinden oluşan çalma listesiyle dernek üyemiz DJ Yiğithan Çimen geceye dahil olacak.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ