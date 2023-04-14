“Leyla” Kısa Filmi 19. Akbank Kısa Film Festivali Ulusal Yarışmada

İSTANBUL- “Mavi Bisiklet”in bol ödüllü senarist ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken’in Drama Yapım yapımcılığında, Golfo Mistico Production ve Akşehir Belediyesi iş birliği ile çektiği kısa filmi “Leyla” başarılarına devam ediyor. Yapımcılığını Ümit Köreken’in üstlendiği, yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken’in yaptığı film, 19. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Bölümüne seçilen 14 filmden biri oldu.

Filmin Senaryosu Leyla’nın yaşadığı gerçek olaylardan esinlenerek yazıldı.

Leyla’nın senaryosu Nursen Çetin Köreken tarafından başrol oyuncusu Leyla’nın yaşadığı gerçek olaylardan esinlenerek yazıldı. Film ve senaryosu aynı zamanda Nursen Çetin Köreken’in “LEYLA FİLMİNDEN HAREKETLE BAĞIMSIZ TÜRKİYE SİNEMASINDA GERÇEKÇİLİK KURAMI KAPSAMINDA ÇOCUK KARAKTERLER” başlıklı yüksek lisans tez çalışması ile akademik literatüre de girdi. Nursen Çetin Köreken’in kendi geliştirdiği “ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA OYUNCULUĞU” metodu ile çekilen filmde oyunculara senaryo verilmeyerek; filmin temaları ve sahneleri üzerinde çalışılan özel tekniklerle çekimler geçekleştirildi.

Filmin Müzikleri Halter Salonunun seslerinden tasarlandı

Leyla kısa filminin müzikleri Ozan Türkyılmaz tarafından halter salonunun sesleri temel alınarak film için özel olarak bestelendi.

Filmin Başrollerinde Leyla Vatankorur, Sadiye Vatankorur, Murat Öztürk ve Fatih Koca yer alıyor.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde aynı zamanda bir halter sporcusu olan Leyla Vatankorur, annesi Sadiye Vatankorur, halter eğitmeni Murat Öztürk ve Mavi Bisiklet filminde okul müdürü karakteriyle izlediğimiz Fatih Koca yer alıyor.

HABER: MERVE ELÇİ