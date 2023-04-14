Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.102,39
ALTIN
1.249,24
DOLAR
19,37
STERLİN
24,13
EURO
21,35
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Leyla” Kısa Filmi 19. Akbank Kısa Film Festivali Ulusal Yarışmada

Drama Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği; Nursen Çetin Köreken’in tamamen amatör oyuncularla ve gerçek olaylardan senaryolaştırarak çektiği kısa metrajlı filmi “Leyla”, Türkiye prömiyerini 19. Akbank Kısa Film Festivali Ulusal Yarışma’da yapacak.

14 Nisan 2023 Cuma 18:00
2 Okunma
“Leyla” Kısa Filmi 19. Akbank Kısa Film Festivali Ulusal Yarışmada

İSTANBUL- “Mavi Bisiklet”in bol ödüllü senarist ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken’in Drama Yapım yapımcılığında, Golfo Mistico Production ve Akşehir Belediyesi iş birliği ile çektiği kısa filmi “Leyla” başarılarına devam ediyor. Yapımcılığını Ümit Köreken’in üstlendiği, yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken’in yaptığı film, 19. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Bölümüne seçilen 14 filmden biri oldu.

Filmin Senaryosu Leyla’nın yaşadığı gerçek olaylardan esinlenerek yazıldı.

Leyla’nın senaryosu Nursen Çetin Köreken tarafından başrol oyuncusu Leyla’nın yaşadığı gerçek olaylardan esinlenerek yazıldı. Film ve senaryosu aynı zamanda Nursen Çetin Köreken’in “LEYLA FİLMİNDEN HAREKETLE BAĞIMSIZ TÜRKİYE SİNEMASINDA GERÇEKÇİLİK KURAMI KAPSAMINDA ÇOCUK KARAKTERLER” başlıklı yüksek lisans tez çalışması ile akademik literatüre de girdi. Nursen Çetin Köreken’in kendi geliştirdiği “ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA OYUNCULUĞU” metodu ile çekilen filmde oyunculara senaryo verilmeyerek; filmin temaları ve sahneleri üzerinde çalışılan özel tekniklerle çekimler geçekleştirildi.

Filmin Müzikleri Halter Salonunun seslerinden tasarlandı

Leyla kısa filminin müzikleri Ozan Türkyılmaz tarafından halter salonunun sesleri temel alınarak film için özel olarak bestelendi.

Filmin Başrollerinde Leyla Vatankorur, Sadiye Vatankorur, Murat Öztürk ve Fatih Koca yer alıyor.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde aynı zamanda bir halter sporcusu olan Leyla Vatankorur, annesi Sadiye Vatankorur, halter eğitmeni Murat Öztürk ve Mavi Bisiklet filminde okul müdürü karakteriyle izlediğimiz Fatih Koca yer alıyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Leyla Kısa Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrim Erbil’in Neonist sergisi 30 Nisan’a kadar uzatıldı
Devrim Erbil’in Neonist sergisi 30 Nisan’a kadar uzatıldı
Galatasaray Üniversitesi, Yılın En’lerine ödüllerini takdim etti
Galatasaray Üniversitesi, Yılın En’lerine ödüllerini takdim etti
AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da başlıyor
AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da başlıyor
Yüz Akımız 100 Kadın” kitabın lansımanı yapıldı
Yüz Akımız 100 Kadın” kitabın lansımanı yapıldı
Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı
Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı
Tarabya Konserleri’ni başlıyor
Tarabya Konserleri’ni başlıyor
Yapı Kredi bomontiada b-sahne’de Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör sahne alıyor
Yapı Kredi bomontiada b-sahne’de Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör sahne alıyor
Eski ramazanların ruhu yansıtılacak
Eski ramazanların ruhu yansıtılacak
‘Özür Dilerim’in özel gösterimi gerçekleşti
‘Özür Dilerim’in özel gösterimi gerçekleşti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi