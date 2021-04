“LESS IS MORE” Sergisi & Gallery Next

HABER: ZAMBAK KARABAY

Yerli ve ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Less Is More” Karma Resim Sergisi, 6 Nisan’da Gallery Next’de gerçekleşti.

Pandemi dönemi açılışı kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 33 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 13 Nisan tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Eserleri ile ilk kez sergide yer alan Ressam Saime Ekinci sanatçı kimliğinden kısaca şöyle bahsetti...

1983 istanbul doğumlu bir fırça darbesiyim. Orta ve lise hayatım çok renkli olsa da, asıl resimlerimi renklendiren ömrüm, fırçayı elime aldığımda başladı. Temeli lise hayatımda bir resim yarışmasıyla başladı. Birinciliği verdiler elime. O birincilik ruhumu besleyen bir ana renk olarak kaldı hep içimde. Resmetmek de hep bir yansıtma, ifade şekli ve konuşma biçimi olarak tanımladığım bir eylem oldu benim için. Her bir resimde söylediğim cümleler, düşünüp yansıttığım fikirlerim var. Geçip giderken bu hayat yolundan şükür ki geride bırakacağım renkli fikirlerim var.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Anıl Ertok Atmaca, Arzu Çevikalp, Aynur Yalçıner, Banu Gümüşoğlu, Başak Ulaş, Belma Bozkurt, Berna Akkor, Demet Gönen Keser, Deniz Gönen Özdemir, Didem Ertuğrul, Dilara Bozbuğa, Elif Zeynep, Esmaeil Matloub, Esra Soytürk, Handan Özsırkıntı, Hilal Çalışkan, Gözde Hakçıl, Mudariga, Naz Özturna, Nezaket Cesur Kırşan, Nihan Aydınbaş, Ömer Erçetin, Özlem Garip, Saime Ekici, Seda Gözübüyük, Sedat Fırat, Serdar Gülseven, Sevil Duru, Sibel Çift, Tuğçe Uslu, Yeşim Kale, Zeynep Kaymakçı, Zübeyde Arda