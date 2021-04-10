Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
458.144
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1982
EURO
9.7073
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Yedi yıl süreyle kiraya verilecek
Yedi yıl süreyle kiraya...
37 Öğretim Üyesi alıyor
37 Öğretim Üyesi alıyor
Proje Teklif Çağrısı
Proje Teklif Çağrısı
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verilecek
10 adet ticari nitelikli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“LESS IS MORE” Sergisi & Gallery Next

10 Nisan 2021 Cumartesi 12:31
198 Okunma
“LESS IS MORE” Sergisi & Gallery Next

HABER: ZAMBAK KARABAY

Yerli ve ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Less Is More” Karma Resim Sergisi, 6 Nisan’da Gallery Next’de gerçekleşti.

Pandemi dönemi açılışı kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 33 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 13 Nisan tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Eserleri ile ilk kez sergide yer alan Ressam Saime Ekinci sanatçı kimliğinden  kısaca şöyle bahsetti...

1983 istanbul doğumlu bir fırça darbesiyim. Orta ve lise hayatım çok renkli olsa da, asıl resimlerimi renklendiren ömrüm, fırçayı elime aldığımda başladı. Temeli lise hayatımda bir resim yarışmasıyla başladı. Birinciliği verdiler elime. O birincilik ruhumu besleyen bir ana renk olarak kaldı hep içimde. Resmetmek de hep bir yansıtma, ifade şekli ve konuşma biçimi olarak tanımladığım bir eylem oldu benim için. Her bir resimde söylediğim cümleler, düşünüp yansıttığım fikirlerim var. Geçip giderken bu hayat yolundan şükür ki geride bırakacağım renkli fikirlerim var.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Anıl Ertok Atmaca, Arzu Çevikalp, Aynur Yalçıner, Banu Gümüşoğlu, Başak Ulaş, Belma Bozkurt, Berna Akkor, Demet Gönen Keser, Deniz Gönen Özdemir, Didem Ertuğrul, Dilara Bozbuğa, Elif Zeynep, Esmaeil Matloub, Esra Soytürk, Handan Özsırkıntı, Hilal Çalışkan, Gözde Hakçıl, Mudariga, Naz Özturna, Nezaket Cesur Kırşan, Nihan Aydınbaş, Ömer Erçetin, Özlem Garip, Saime Ekici, Seda Gözübüyük, Sedat Fırat, Serdar Gülseven, Sevil Duru, Sibel Çift, Tuğçe Uslu, Yeşim Kale, Zeynep Kaymakçı, Zübeyde Arda

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
LESS IS MORE Sergisi & Gallery NextZambak Karabay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜLÜŞ MEÇHULİ'DEN YENİ SİNGLE
GÜLÜŞ MEÇHULİ'DEN YENİ SİNGLE
Ayşegül Ekinci yeni kitabıyla dünyaya açıldı 
Ayşegül Ekinci yeni kitabıyla dünyaya açıldı 
La Visione Art Gallery /“FOUR SEASONS NEW SECTION’’ Karma Sergisi
La Visione Art Gallery /“FOUR SEASONS NEW SECTION’’ Karma Sergisi
DasDas ONLINE, NİSAN AYINDA SANATSEVERLERE ZENGİN BİR PROGRAM SUNUYOR
DasDas ONLINE, NİSAN AYINDA SANATSEVERLERE ZENGİN BİR PROGRAM SUNUYOR
NURİ BİLGE CEYLAN ‘KURU OTLAR ÜSTÜNE’
NURİ BİLGE CEYLAN ‘KURU OTLAR ÜSTÜNE’
Tüm Şehirlerle Türkiye 01'den 81'e
Tüm Şehirlerle Türkiye 01'den 81'e
İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar
Doç. Dr. Süleyman Doğan’dan Yeni Kitap: PROFESÖRLER GEÇİDİ
Doç. Dr. Süleyman Doğan’dan Yeni Kitap: PROFESÖRLER GEÇİDİ
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma