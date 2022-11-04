Les Sultans de la Mer (Deniz’in Sultanları) ile FİGEN ECER

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

“Les Sultans de la Mer” sergisi 20-27 Ekim Hilton İstanbul Bosphorus’da sanatseverlerle buluştu ve serginin sponsorluğunu HILTON ve German Dental Clinic’in sahibi Dr. Engin Aksoy üstlenmiş. Serginin ev sahipliğini de yapan Figen Ecer’e HILTON Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan ve TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk eşlik etti.

“Denizlerimize atık ve çöp atarak sadece çevremize ve böylece kendimize zarar veririz. Deniz altındaki yaşamın biyolojik bir dengesi var. Deniz canlıları asıl denizin sultanları; çünkü onların dengesi bozulduğunda, deniz kirliliği ve müsilajda gördüğümüz gibi bu durumun geri dönüşü çok zor ve uzun yıllar alan bir süreç” diyor.

Ressam Figen Ecer, çevreye ve denize duyarlılığından ve başarılı projelerinden dolayı sergisinden elde ettiği gelirin yarısını sayın Rahmi Koç’un 1994 de kurmuş olduğu Deniz Temiz/TURMEPA derneğine bağışladı.

FİGEN ECER Kimdir?

1968 yılında İstanbul’da doğan ve sonrasında hayatının ilk yarısını Almanya’da geçiren Figen Ecer, H-H-U Düsseldorf Üniversitesinden Siyasal Bilgiler ve İngiliz, Amerikan Edebiyatı bölümlerinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra ailesiyle Türkiye’ye kesin dönüş yapmış ve 28 yıl önce Koç Üniversitesi’nde Almanca Bölümünü kurup Yabancı Diller başkanlığını üstlenmiş. İki yetişkin çocuğu olan Ecer mesleğine paralel olarak 2013 yılından itibaren çeşitli atölyelerde farklı hocalardan resim ve sanat eğitimi aldı.

İlk sergisi “Benzersiz Kadınlar” 8 Mart 2019’da Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen bir davet esnasında Alman Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirildi. Bu sergide Figen Ecer toplumun ve tarihin önde gelen kadınlarının yağlı boya hiperrealsit portrelerini gözler önüne koymuştu.

2020 de ise “Pozitif-İzm” sergisini özel bir resepsiyon esnasında Alman Başkonsolosun Rezidansında gerçekleştirmişti.

Pozitif-İzm diye adlandırdığı sanat akımını iki kelimeye ayırıyor ve Pozitif-İzm kavramını şöyle açıklıyor. “Kelimenin ilk bölümü hayata genel anlamda pozitif bakış açımın bir göstergesi iken ikincisi ise buna ait olan düşünce ve resim tarzım”.

Sanat Figen Ecer için daha iyi bir dünyaya giden bir arayışı ve umudu ifade etmektedir.

“Bizler iyi ve pozitif düşünürsek dünyamızı iyileştirebiliriz. Tüketim çağından, üretim ve sürdürülebilir bir çağa geçiş yaparak ve ancak hayallerimizin ve hedeflerimizin peşinden koşarken her zaman insana, doğamıza ve denizlerimize saygı duyarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya ve deniz bırakabiliriz.

Figen Ecer “Les Sultans de la Mer” adlı sergisinde denize olan hislerini ve ona karşı yapılanlara haykırışını daha iyi dışa vurabilmek için genelde tuval üzerine akrilik tekniği kullanmış. Denizi ve deniz canlıları resmederken bazen farklı malzemeler, çoğunlukla atıklardan faydalanarak, karışık tekniğinden ve hatta enstalasyondan yararlanmış.

Sanatında hep değişime açık ve yenilikçi olan, kendini tekrarlamayan, farklı teknikler kullanan ve devamlı araştırma yapan bir ressam olduğunu söylüyor ve bizlerle sergisinin renklerinden bahsediyor.

“Tablolarımdaki ana renk mavi ve mavinin tonlarından oluşmaktadır. Gezegenimize “mavi gezegen” diyoruz çünkü dünya yüzeyi 70 % su ile kaplı. Mavi dünyanın en güvenilir, pozitif, enerji yaratan ve ayrıca huzur, sonsuzluk, özgürlük ve sakinlik hissi veren, bize hayaller kurduran bir renktir. Picasso mavi döneminde (1901-1904 arası) genellikle kederi, karamsarlığı ve melankoliyi yansıtmak için koyu mavi tonları kullanırmış. Benim akımım pozitif olduğu için mavinin daha yumuşak ve açık tonlarını, bunların yanı sıra sıcak renkler olan altın ve turuncuyu kullandım. Böylelikle tablolarımın sakinleştirici, huzur ve özgürlük hissi veren bir etki yaratmasını amaçlıyorum. Cemal Süreyya’nın dediği gibi: “Mavi bir renkten daha fazlası, sonu olmayan bir gökyüzü, umut dolu bir deniz.” Sarı tonlarından biri olan altın rengini ise prestij, kalite, asalet ve gururu simgelediği için deniz canlılarının asıl denizin sultanları olduğunu göstermek için kullandım. Turuncu renk yine pozitif bakış açımın altını çizmek için bir araç ve ayrıca mutluluk, cesaret ve sosyalleşmeyi temsil eden bir renktir.”

Ressam Figen Ecer bize her zamanki güleryüzü ile teşekkür ederken, kendisine sanat yolculuğunda bundan böyle websitesi: figenecerart.com ve instagramdan: figenecer_art dan eşlik edebiliriz…