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Lepidus Ensemble “Bahar Müzikleri” ile Pera Müzesi’nde

Pera Müzesi’nin Pera Klasikleri konser serisi yeni mevsimi “Bahar Müzikleri” temasıyla karşılıyor. Günümüzün sevilen yaylı çalgılar topluluklarından Lepidus Ensemble, 8 Nisan Cumartesi akşamı Pera Müzesi’nde vereceği konserde Mozart ve Beethoven’ın eserlerini seslendirecek.

30 Mart 2023 Perşembe 22:01
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Lepidus Ensemble “Bahar Müzikleri” ile Pera Müzesi’nde

İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını ağırladığı Pera Klasikleri konser serisinde müzikseverleri bu ay Lepidus Ensemble ile buluşturuyor.

Yonca Sülün, Aslı Erdal, Öykü Koçoğlu ve Çağlayan Çetin’den oluşan Lepidus Ensemble, “Bahar Müzikleri” başlıklı konserde Mozart ve Beethoven’ın eserlerini yorumlayacak. Müzenin Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 8 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Anahtar Kelimeler:
Bahar MüzikleriPera Müzesinin
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