LEADERSCXO OLUŞUMU 15. BULUŞMA

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Ortak Akıl ve ortak hedefler doğrultusunda geleceğe maddi ve manevi değer katmak amacıyla ile bir araya gelen Leaderscxo - Joın PR oluşumu, 15. Buluşma toplantısında değerli konukları ile Teşvikiye’deki tarihi park Hyatt Otel Kral dairesinde 1 Şubat 2022’de gerçekleşti.

Leaderscxo Kurucu Başkanı Cenk Dağcı ve Join PR kurucusu Ali Saçlı ev sahipliğinde sınırlı sayıda katılımcı ve özel davet ile gerçekleştirilen 2022 yılının ikinci buluşmasına cemiyet, sanat ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Toplantı Katılımcıları; Ertan Özyiğit, Zuhal Mansfield, Nezih Kılınç, Cüneyt Ortan, Dr. Burkay Adalığ, Gaye Donay, Ferruh Karakaşlı, Erol Özmandıracı, Ömer Tomruk, Tayfun Karacebe, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Ömer Faruk Başaran, Berat Kargı, Naz Elmas, Levent Çahan, Aydın Güler, Aslıhan Özer Dağcı, Ali Saçlı, Okan Erdem, Deniz Ülke Arıboğan, Aslı Yörükoğlu, Sarp Yıldızoğlu, Beril Reis, Caner Doğan, Muzaffer Yuner, Mert Acar, Fulya Argun, Gökhan Türkmen, Sinem Türkmen, Aslı Samat, Ebru İspirgil, Çağlar Sipak, Özlem Kürkçü, Atılay Kandemir, Lina Shabsough, Cenk Dağcı