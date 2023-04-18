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"Lale ve Kadın " Sergisi İstanbul Lale Vakfında Açıldı

50 seramik sanatçısının beyazdan pembeye, mordan kırmızıya, klasik veya stilize formlarda ürettiği 440 seramik lâleden oluşan “Lale ve Kadın” Sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda açıldı. Sergi, 14—26 Nisan tarihleri arasında gezilebilir.

18 Nisan 2023 Salı 01:07
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"Lale ve Kadın " Sergisi İstanbul Lale Vakfında Açıldı

İSTANBUL- Serginin önderliğini yapan seramik sanatçısı Seçil Nebioğlu asaletin, zarafetin ve aşkın sembolü olan lale ve kadını İstanbul Lâle Vakfı için heyecan ve tutku ile birlikte yorumladıklarını söyledi ve “Ülkemizin geçirdiği bu ağır süreçte üretmeye devam ettik ve sanata sarıldık. Mottomuz, sanat iyi gelir, sanat iyileştirir oldu” dedi.

Laleler duyguların sessiz ifadeleri

Kırmızı laleler doğada çok sık bulunmaz. Kırmızı laleler “tutkulu ve gerçek bir aşk” anlamını taşıyor. Doğada en sık görebileceğiniz lale rengi ise sarı. Açık sarıdan koyu sarıya hatta turuncuya kadar sarının her tonunda lale görmek mümkün. Sarı lale yüzyıllardır “umutsuz aşk” anlamına gelirdi. Ancak zaman içerisinde bu laleler anlam değişikliğine uğradı. Artık neşeyi ve güneşi sembolize ediyorlar. Turuncu lale ise “mutluluk” ve “hayranlık” ifade ediyor. Asil görünümü ile görenleri kendine hayran bırakan beyaz lale ise “saflık” ve aynı zamanda “af dileme” anlamlarını taşıyor. Bu nedenle beyaz lale özür dilemek için kullanılıyor. Pembe renkte lale “güven” anlamını taşıyor. Mor laleler ise lale renkleri arasında en çok dikkat çeken oluyor. Mor laleler “asalet” anlamına geliyor. Krem renkte olan laleler “sonsuz aşk” anlamına geliyor. Üzerinde desene benzeyen çeşitli çizgilerin olduğu laleler ise “güzel gözler” anlamına geliyor.

HABER: DİNÇER KARACALAR 

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Lale Ve Kadın
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